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Dow Jones News
16.10.2026 15:09 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/26. Oktober bis 1. November (44. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/26. Oktober bis 1. November (44. KW) 

=== 
M O N T A G, 26. Oktober 2026 
*** 07:00 AM/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei COP17-Konferenz 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober 
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September 
    - AT/Börsenfeiertag: Österreich 
 
D I E N S T A G, 27. Oktober 2026 
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 
  07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September 
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q 
  11:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 
     Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 12:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
  12:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September 
*** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober 
  18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate 
  21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q (21:30 Telefonkonferenz) 
*** 21:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q 
    - DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), 
     Pressekonferenz zum Weltspartag 
 
M I T T W O C H, 28. Oktober 2026 
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der 
     Sitzung des geldpolitischen Rats 
  05:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q 
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q 
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q 
  06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz) 
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q 
  07:00 CH/Sandoz Group AG, Umsatz 3Q 
  07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q 
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q 
  07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q 
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator November 
  09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 
     im Volumen von 5,5 Mrd EUR 
*** 12:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q 
  12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q 
  12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der 
     staatlichen Energy Information Administration (EIA) 
*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 9 Monate 
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 
  21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q 
*** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q 
*** 21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q 
*** 21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q 
 
D O N N E R S T A G, 29. Oktober 2026 
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q 
  06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q 
*** 06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q 
  06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q 
  07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q 
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate 
  07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q 
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 9 Monate 
  08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q 
  08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q 
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
  11:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober 
*** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
*** 16:50 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung des EU T+1 Industry 
     Committee 
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB Talk on 
     International and Climate Economics 
*** 17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q 
*** 17:45 FR/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 3Q 
*** 21:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q 
  21:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q 
 
F R E I T A G, 30. Oktober 2026 
*** 00:50 JP/Industrieproduktion September 
*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q 
  07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q 
  07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 07:30 FR/Privater Verbrauch September 
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (9:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober 
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q3 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Oktober 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Oktober 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Oktober 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Oktober 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Oktober 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober 
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
  10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 
*** 11:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September 
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
*** 11:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 CA/Bruttoinlandsprodukt (BIP) monatlich August 
*** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
*** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober 
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Money & More - 
     The National Bank on Tour event 
*** 17:10 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz der San-Francisco-Fed 
 
***   - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
    - SE/Verkürzter Handel in Schweden 
 
S A M S T A G, 31. Oktober 2026 
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober 
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Oktober 
 
S O N N T A G, 1. November 2026 
***   - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen 
    - US/Ende der Sommerzeit 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo

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October 16, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)

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