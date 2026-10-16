Mit dem Samsung Galaxy Fold legte der Hersteller eines ersten Foldables überhaupt vor, musste die Markteinführung allerdings ungeplant verschieben. Denn einige Tester taten etwas, das sie lieber gelassen hätten. Wisst ihr noch? Am 23. Oktober kommt das iPhone Duo in den Handel. Zwar ist es Apples erstes Foldable, ein Pionier ist das Unternehmen damit aber nicht. Samsung stellte sein erstes faltbares Smartphone, das Samsung Galaxy Fold, bereits Anfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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