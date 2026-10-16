Baden-Baden (ots) -SWR Kultur Podcast über die Geheimoperation, mit der CIA und BND 100 Staaten abhörten / ab 16. Oktober in ARD Sounds2019 erhält Investigativjournalist Peter F. Müller geheime Unterlagen über einen der folgenreichsten Coups der Geheimdienstgeschichte: CIA und BND manipulierten jahrzehntelang Chiffriermaschinen und überwachten so die vertrauliche Kommunikation von mehr als 100 Staaten. "Code Wars" erzählt, wie Geheimdienste wirkmächtig politisches Handeln beeinflusst haben. Ein historischer Doku-Thriller über Spionage und Überwachung - ab 16. Oktober 2026 in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:0c2c3ddcaed362ba/).Das Jahrhundert der Spione"Code Wars" folgt der Spur der Geheimakte "MINERVA" und erzählt, wie Nachrichtendienste wirkmächtig politisches Handeln in Demokratien beeinflusst haben. Exklusiv berichtet ein ehemaliger Agent des MfS, wie der DDR-Geheimdienst auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs operierte. In zwei Staffeln taucht der Podcast tief ein in das Jahrhundert der Spione: von den Anfängen moderner Kryptographie bis zum vermeintlichen Ende des Kalten Krieges. Mit exklusiven Interviews und Dokumenten, Archivmaterial, atmosphärischen O-Tönen und internationalen Expertinnen und Experten wird der Podcast zum historischen Doku-Thriller über Spionage, Chiffriertechnik und die Macht derer, die Kommunikation kontrollieren."Code Wars - Im Maschinenraum der Spione" in ARD Sounds"Code Wars" ist eine Produktion von SWR Kultur, Radio Bremen und Hessischer Rundfunk. Die fünf Folgen der ersten Staffel sind ab 16. Oktober in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:0c2c3ddcaed362ba/) zu hören. Die zweite Staffel wird im Januar 2027 veröffentlicht.Fotos über ARD-Foto.deWeitere Informationen unter http://swr.li/code-wars-im-maschinenraum-der-spioneNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6372758