FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 8,60 auf 7,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der geplante Einstieg bei Portugals Fluggesellschaft TAP würde das Drehkreuznetz der Lufthansa ergänzen und den Marktanteil bei den Strecken zwischen Europa und Südamerika von 9 auf 20 Prozent steigern, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei in seinem Bewertungsmodell allerdings noch nicht berücksichtigt. Mit Blick auf die Treibstoffkosten könnte die Lufthansa nach dem dritten Quartal den Jahresausblick in Richtung des unteren Endes der Zielspanne einengen, fürchtet er./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008232125
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