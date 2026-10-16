DJ MÄRKTE USA/Aktien mit verhaltenem Start erwartet - KI-Aktien bleiben anfällig

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach dem wechselhaften Handel am Donnerstag, geprägt von einem scharfen Rückgang der Marktzinsen und sich im Tagesverlauf erholenden Aktienindizes, deutet sich für den Freitag ein Start an der Wall Street nahe an den Vortagesschlussständen an. Die Verluste im frühen Vortageshandel waren Sorgen über hohe Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms geschuldet. Diese sind mit dem Rückgang der Zinsen zunächst zumindest etwas abgeebbt.

Das hohe Zinsniveau dürfte zwangsläufig zu geringeren bzw. langsameren Investitionen führen - zum Vorteil jener Unternehmen, die den Großteil ihrer Rechenzentrumspläne aus dem operativen Cashflow finanzierten, so die Analysten von Vital Knowledge. Die Stimmung für KI-Aktien wurde zudem von einem Reuters-Bericht belastet, wonach einige Investoren von Anthropic ihre Bewertungserwartungen für den potenziellen Börsengang des Claude-Entwicklers von zuvor 2 auf rund 1,5 Billionen Dollar zurückgeschraubt haben sollen, wie Marktteilnehmer sagen. Außerdem machten zunehmend Spekulationen über schärfere KI-Konkurrenz aus Asien die Runde.

Jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh werden derweil positiv aufgenommen. "Die Märkte werteten das Ausbleiben eines restriktiven Tons als gute Nachricht, woraufhin die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober zurückgingen", sagen die Analysten der Deutschen Bank. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 28. Oktober liegt nur noch bei 15 Prozent und auch für Dezember ist sie leicht gesunken auf 89 Prozent.

Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen verharrt auf dem am Vortag stark ermäßigten Niveau, sie liegt bei 5,11 Prozent. Daran ändern höher als erwartet ausgefallene US-Importpreise nichts, die noch vor dem Handelsbeginn mitgeteilt wurden. Konjunkturseitig stehen daneben noch kurz vor dem Start die US-Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung auf dem Kalender.

Aktien aus dem Bereich KI werden in der aktuellen Gemengelage weiter als anfällig eingeschätzt. Bei den Einzelwerten stehen Coreweave im Blick mit Bedenken, wie sich höhere Zinsen auf das hochverschuldete Cloud-Computing-Unternehmen auswirken werden. Vorbörslich fällt der Kurs um gut 5 Prozent, womit sich die Erholung vom Vortag als nur von kurzer Dauer erweist. AMD werden 2 Prozent tiefer gesehen, Marvell 1,7 Prozent, Nvidia wenig verändert.

Tesla steigen um gut 3 Prozent, nachdem am Vortag der lang erwartete Roadster der zweiten Generation des Elektroautobauers vorgestellt wurde. Tesla beschreibt ihn als das weltweit erste fliegende Auto. Auch SpaceX ziehen an und zwar um 0,6 Prozent. Die SpaceX-Raketentechnologie liege dem Fahrzeug zugrunde, sagen Händler.

Der Logistiker J.B. Hunt meldete zwar gute Quartalsgewinne und -umsätze, warnte jedoch, dass höhere Kraftstoffpreise und andere Kosten das Geschäft belasten. Die Aktie fällt um 2,2 Prozent. Alcoa gewinnen 1,7 Prozent. Der Aluminiumproduzent berichtete höhere Gewinne und Umsätze.

Travelers hat bei einem nahezu stagnierenden Umsatz einen höheren Quartalsgewinn ausgewiesen, was auf Gewinne aus Kapitalanlagen zurückzuführen ist. Die Aktie des Versicherungskonzerns fällt darauf vorbörslich um 3,0 Prozent.

Eli Lilly zeigen sich kaum bewegt davon, dass das Abnehmmedikament Foundayo vor der EU-Zulassung steht.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,76 +0,01 4,78 4,73 5 Jahre 4,92 +0,02 4,92 4,88 10 Jahre 5,11 +0,02 5,12 5,07 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:50 EUR/USD 1,1243 +0,2 0,0025 1,1218 1,1205 EUR/JPY 177,65 +0,2 0,4200 177,23 177,2000 EUR/CHF 0,927 -0,0 -0,0004 0,9274 0,9294 EUR/GBP 0,8431 -0,2 -0,0018 0,8449 0,8453 USD/JPY 158 +0,0 0,0200 157,98 158,1500 GBP/USD 1,3331 +0,4 0,0058 1,3273 1,3251 USD/CNY 6,6861 -0,1 -0,0048 6,6909 6,6909 USD/CNH 6,6842 -0,1 -0,0052 6,6894 6,6902 AUS/USD 0,6954 +0,5 0,0035 0,6919 0,6915 Bitcoin/USD 82.017,95 +0,0 18,25 81.999,70 82.400,11 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 97,65 -0,3 -0,32 97,97 Brent/ICE 105,89 -0,0 -0,03 105,92 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.174,01 +0,1 3,76 4.170,25 Silber 57,77 +0,6 0,33 57,44 Platin 1.642,10 +1,0 16,39 1.625,71 (Angaben ohne Gewähr)

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