Los ging es diese Woche mit einem News-Beitrag: zunächst haben wir uns mit Porsche beschäftigt, der Sportwagenhersteller kämpft weiterhin mit rückgängigen Zahlen, vor allem im chinesischen Markt. Anders läuft es bei Lumentum: die Produktion des US-Technologieunternehmen ist bis 2029 ausgelastet.



Am Dienstag gab es eine Analyse zu einem europäischen Autohersteller, der mit einer neuen Konzernstrategie wieder auf die Überholspur wechseln will. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann lesen Sie diesen Artikel.



Am Mittwoch gab es einen Marktkommentar von den Experten der DWS Group: Dabei ging es um Frankreichs Verschuldung und Investitionsstrukur. Wie die EZB Frankreichs Herausforderungen in Angriff nimmt und ob eine Euro-Krise 2.0 droht erfahren Sie hier.



Am Donnerstag haben wir unsere Einstufung bei dem Global X Copper Miners UCITS ETF angepasst und damit auf die aktuelle Marktsituation reagiert.



Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im? kundenservice@finanzen100.de wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!





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