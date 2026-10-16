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EOG Ressources ist unterschätzter Gewinner der steigenden Energiepreise. Steigende Energiepreise sind für die meisten Unternehmen ein Kostenproblem. Für EOG sind sie ein Gewinntreiber. Der amerikanische Öl- und Gasproduzent gehört zu den kosteneffizienten Unternehmen seiner Branche. Dank niedriger Förderkosten und einer vergleichsweise soliden Bilanz kann EOG auch bei moderateren Ölpreisen profitabel arbeiten. Bei hohen Preisen sprudeln die Gewinne entsprechend kräftig. Im zweiten Quartal erwirtschaftete EOG einen freien Cashflow von 2,8 Mrd. $. Davon wurden allein 1,3 Mrd. $ für Aktienrückkäufe verwendet. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit einem Anstieg seiner Ölförderung um rund 5 %. Besonders interessant erscheint uns die Bewertung: Das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate bei lediglich rund 9 bis 10. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von etwa 2,7 %. EOG RESOURCES ist unser Favorit für eine Fortsetzung des Energiebooms. Allerdings hat die Aktie bereits erheblich zugelegt. Deshalb würden wir den Einstieg gestaffelt vornehmen. Ein deutlicher Rückgang der Ölpreise bleibt das größte Risiko.das war ein Auszug aus der Termin-Börse: Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. In unserer dieswöchigen Ausgabe finden Sie fünf weitere Analysen wie diese. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().