Berlin (ots) -Erster Crush, erste Periode und jede Menge Gefühlschaos: Ab dem 16. Oktober spricht die beliebte fiktive Jungreporterin Kira Kolumna mit echten Expertinnen über Themen, die Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren bewegen - ehrlich, verständlich und auf Augenhöhe.Was tun, wenn man zum ersten Mal so richtig verliebt ist? Was passiert eigentlich bei der ersten Periode? Und mit wem kann man über Dinge sprechen, die einem vielleicht unangenehm sind? Mit "Kiras Real-Talk" startet KIDDINX Media am 16. Oktober 2026 ein neues Hörspielformat, das genau solche Fragen aufgreift. Im Mittelpunkt steht die beliebte fiktive Jungreporterin Kira Kolumna (gesprochen von Yvonne Greitzke), die gemeinsam mit echten Expertinnen Themen rund um Gefühle, Freundschaft, Körper und das Erwachsenwerden beleuchtet. Offen, altersgerecht und ohne Tabus - für Mädchen zwischen acht und vierzehn Jahren.Die erste Folge widmet sich gleich zwei Themen, die viele Mädchen beschäftigen: "Erster Crush" und "Erdbeerwoche". Dabei geht es um die erste Verliebtheit, Schmetterlinge im Bauch und das damit verbundene Gefühlschaos, aber auch um die erste Menstruation und die körperlichen Veränderungen während der Pubertät. Kira stellt die Fragen, die sich viele stellen, aber nicht immer laut auszusprechen trauen.Echte Fragen, ehrliche Antworten und Expertinnen an Kiras SeiteAnders als in den klassischen Kira-Kolumna-Hörspielen, in denen die junge Reporterin spannende Geschichten erlebt und dabei gesellschaftlich relevante Themen aufgreift, steht bei "Kiras Real-Talk" das Gespräch im Mittelpunkt. Je nach Thema tauscht sich Kira mitProf. Dr. Mandy Mangler (Gynäkologin und 5-fache Mutter) oder Agi Malach (Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin) aus. Beide Expertinnen begleiten das Format langfristig und bringen ihre jeweilige fachliche Perspektive ein.Die Fragen, die Kira Kolumna mit den beiden Expertinnen bespricht, können dabei aus der Redaktion stammen oder anonym aus der Community kommen. So greift "Kiras Real-Talk" sowohl typische Fragen des Erwachsenwerdens als auch konkrete Unsicherheiten und Erfahrungen junger Hörerinnen auf.Dabei geht es nicht nur um körperliche Veränderungen und die erste Liebe. "Kiras Real-Talk" möchte Orientierung geben, Unsicherheiten abbauen und Mädchen darin bestärken, ihre eigenen Gefühle ernst zu nehmen und Fragen zu stellen."Zwischen acht und vierzehn Jahren verändert sich für junge Menschen unglaublich viel - nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Dabei tauchen oft Fragen auf, die sie beschäftigen, die sie sich aber vielleicht nicht trauen, laut zu stellen. Genau hier setzt 'Kiras Real-Talk' an: Wir greifen diese Fragen auf, sprechen offen und verständlich darüber und zeigen den Zuhörenden, dass ihre Gefühle und Unsicherheiten ganz normal sind. Besonders schön finde ich, dass Kira die Themen mit ihrer Neugier und auf Augenhöhe angeht - so können wir Wissen vermitteln, ohne dass es sich nach Unterricht anfühlt", sagt Agi Malach, eine der beiden Expertinnen bei "Kiras Real-Talk".Von spannenden Hörspielabenteuern zum offenen Real-TalkSeit 2021 begeistert Kira Kolumna mit ihren Hörspielabenteuern junge Hörerinnen und Hörer. Die selbstbewusste Jungreporterin ist neugierig, mutig und geht den Dingen gerne auf den Grund. In inzwischen 28 Hörspielfolgen verbindet die Reihe spannende Unterhaltung mit Themen aus der Lebenswelt junger Menschen. Besonders Eltern und Lehrkräfte schätzen an den Geschichten, dass sie gesellschaftliche und persönliche Fragen aufgreifen und Wissen vermitteln, ohne belehrend zu wirken. Daran knüpft "Kiras Real-Talk" an - mit einem neuen Konzept, das noch direkter auf die Fragen und Erfahrungen der Zielgruppe eingeht.Vier Folgen von "Kiras Real-Talk" sind pro Jahr geplant, die nächste Ausgabe befindet sich bereits in Produktion. So entsteht neben der etablierten Hörspielreihe ein eigenständiges Format, das junge Hörerinnen regelmäßig durch die kleinen und großen Herausforderungen des Erwachsenwerdens begleitet.Die erste Folge von "Kiras Real-Talk" mit den Themen "Erster Crush" und "Erdbeerwoche" erscheint am 16. Oktober 2026.Hier reinhören: https://kiddinx.lnk.to/KK_RT_01PMPressekontakt:Hendrik Gerstung (externe PR für Kiddinx Media GmbH)kiddinx@grodt-webverlag.deOriginal-Content von: KIDDINX Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40165/6372777