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Dow Jones News
16.10.2026 15:51 Uhr
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(2)

PTA-news: Fairafric AG: Einladung zur Hauptversammlung

DJ PTA-News: fairafric AG: EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

fairafric AG: EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

München (pta000/16.10.2026/15:20 UTC+2)

airafric AG, München

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der fairafric AG werden hiermit zu der

am 27.11.2026 um 14.30 Uhr

im EineWeltHaus München Schwanthalerstraße 80, 80336 München

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

I. TAGESORDNUNG 

1.      Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das 
       Geschäftsjahr 2025 
       Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 
 
2. 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands 
       für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 
       Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 
 
3. 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des 
       Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 
       Wahl zum Aufsichtsrat 
 
       Die Amtszeit von Herrn Dr. Andreas Sturm ist abgelaufen. Daher ist eine Neuwahl erforderlich. 
 
       Der Aufsichtsrat setzt sich nach ---- 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und -- 8 Abs. 1 der Satzung der 
4.      Gesellschaft aus sechs Mitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. 
 
       Der Aufsichtsrat der fairafric AG schlägt vor, Herrn Dr. Andreas Sturm, Riehen (Schweiz), Managing 
       Director der Phorbis Communications AG mit dem Sitz in Basel (Schweiz), für die Zeit bis zum Ablauf der 
       Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschließt, in den Aufsichtsrat zu 
       wählen. 
 
       Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 
 
5. 
       Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr. Kleeberg & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augustenstr. 
       10, 80333 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

II. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG 

Internetseite der Gesellschaft und dort zugängliche Unterlagen und Informationen 
 
       Diese Einladung zur Hauptversammlung sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 
       sind ab Einberufung der Hauptversammlung und auch während der Hauptversammlung im Internet unter 
1. 
       https://app.box.com/s/vml166trqfbfjmlwfnjm9nmsnr55ath0 
 
       zugänglich. 
 
       Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
       Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre 
       berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die 
       sich bis zum Ablauf des 20.11.2026 (24:00 Uhr (MEZ)) bei der Gesellschaft angemeldet haben. 
 
       Die Anmeldung bedarf der Textform und ist in deutscher oder englischer Sprache zu erstellen. 
 
       Umschreibungen im Aktienregister der fairafric AG finden in dem Zeitraum zwischen dem Ablauf des 
       20.11.2026 und dem Ablauf des 27.11.2026 nicht statt. 
 
       Wir bitten, die Anmeldung an folgende Adresse zu richten: 
2. 
       fairafric AG 
       z.Hd. Herrn Jonas Schaller 
       Landsberger Straße 155 - Haus 1 
       80687 München 
 
       oder per E-Mail an: 
 
       investors@fairafric.com 
 
       Um der Gesellschaft rechtzeitig eine Abschätzung zu ermöglichen, wie viele Aktionäre an der 
       Hauptversammlung teilnehmen möchten, bitten wir die Aktionäre - ohne dass mit dieser Bitte eine 
       Einschränkung der Aktionärsrechte verbunden wäre -, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung Sorge zu 
       tragen. 
 
       Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 
       Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von ---- 126, 127 AktG bitten wir an die folgende 
       Adresse zu übersenden: 
 
       fairafric AG 
       Vorstand 
       Landsberger Straße 155 - Haus 1 
       80687 München 
 
3. 
       oder per E-Mail an: 
 
       investors@fairafric.com 
 
       Oder per E-Mail an: investors@fairafric.com 
 
       Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 
 
       Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 
 
       Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechts auch durch einen Bevollmächtigten 
       oder durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen kann. Vollmachten sind in Textform zu erteilen. 
       Vollmachten müssen der Gesellschaft spätestens mit Beginn der Hauptversammlung zugehen. 
4. 
 
       Für den Fall, dass ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine diesen 
       gemäß -- 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird, bedarf die Vollmacht weder nach dem 
       Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft einer bestimmten Form; die Vollmacht ist jedoch nachprüfbar 
       festzuhalten.

München, im Oktober 2026

Der Vorstand

Non-binding English translation fairafric AG Munich

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

The shareholders of fairafric AG are hereby invited to attend the Annual General Meeting

on 27.11.2026 at 2.30 p.m.

at EineWeltHaus München Schwanthalerstraße 80, 80336 München.

I. AGENDA

1. Presentation of the company's adopted annual financial statements with the Supervisory Board's report for the 2025 financial year

2. Discharge of the members of the Executive Management for the 2025 financial year

The Executive Management and Supervisory Board propose that the members of the Executive Management who were in office in the 2025 financial year be discharged for this period.

3. Discharge of the members of the Supervisory Board for the 2025 financial year

The Executive Management and Supervisory Board propose that the members of the Supervisory Board who were in office in the 2025 financial year be discharged for this period.

4. Election to the Supervisory Board

Dr Andreas Sturm's term of office has come to an end. A new election is therefore required.

In accordance with sections 96(1) and 101(1) of the German Stock Corporation Act (AktG) and section 8(1) of the Company's Articles of Association, the Supervisory Board comprises six members of the shareholders, who are elected by the Annual General Meeting.

The Supervisory Board of fairafric AG proposes that Dr Andreas Sturm, Riehen (Switzerland), Managing Director of Phorbis Communications AG., based in Basel (Switzerland), be elected to the Supervisory Board for the period until the end of the Annual General Meeting which will decide on the discharge of liability for the financial year 2030.

5. Election of the auditor for the 2026 financial year

The Supervisory Board proposes that Dr. Kleeberg & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augustenstr. 10, 80333 Munich, be appointed as the auditor for the financial year 2026.

II. Further information on the convocation

1. Company website and documents and information available there 

This invitation to the Annual General Meeting, as well as further information relating to the Annual 
       General Meeting, will be available online at 
       https://app.box.com/s/vml166trqfbfjmlwfnjm9nmsnr55ath0 
       from the date the Annual General Meeting is convened and throughout the meeting.

2. Requirements for participation in the Annual General Meeting 

Only those shareholders who are entered in the Company's register of shareholders on the day of the 
       Annual General Meeting and who have registered with the Company by the end of 20 November 2026 (midnight 
       CET) are entitled to attend the Annual General Meeting and to exercise their voting rights. 
       Registration must be in text form and must be submitted in German or English. 
 
       No transfers in the share register of fairafric AG will take place between the end of 20 November 2026 
       and the end of 27 November 2026. 
 
       Please send your registration to the following address: 
 
       fairafric AG 
       For the attention of Mr Jonas Schaller 
       Landsberger Straße 155 - Haus 1 
       80687 Munich 
 
       or by email to: 
 
       investors@fairafric.com 
 
       To enable the company to estimate in good time how many shareholders wish to attend the Annual General 
       Meeting, we ask shareholders - without this request implying any restriction of shareholders' rights - to 
       ensure that their registration is submitted in good time.

3. Motions and election proposals from shareholders 

We request that shareholders send any motions and nominations for election within the meaning of Sections 
       126 and 127 of the German Stock Corporation Act (AktG) to the following address: 
 
       fairafric AG 
       Executive Management 
       Landsberger Straße 155 - Building 1 
       80687 Munich 
 
       or by email to: 
 
       investors@fairafric.com 
 
       Motions sent to any other address will not be considered.

4. Exercise of voting rights by authorised representative

The company points out that voting rights may also be exercised by an authorised representative or by an association of shareholders. Powers of attorney must be issued in text form. Powers of attorney must be received by the company no later than the start of the Annual General Meeting.

In the event that an intermediary, a shareholder association, a voting rights advisor or a person deemed equivalent to these pursuant to Section 135 (8) of the German Stock Corporation Act (AktG) is authorised, the power of attorney does not require any specific form under the law or the company's Articles of Association; however, the power of attorney must be verifiably recorded.

Munich, October 2026

The Executive Management

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      fairafric AG 
           Landsberger Straße 155/Haus 1 
           80687 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   fairafric AG 
E-Mail:        investors@fairafric.com 
Website:       fairafric.com 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792156800517 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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October 16, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)

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