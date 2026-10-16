Die Plug Power-Aktie geriet in den letzten vier Wochen an der Börse massiv unter die Räder. Der Kurs des US-Wasserstoffunternehmens sackte um -25% auf ein neues 12-Monatstief ab. Können die neuen Zahlen Plug Power endlich Halt geben und ist die Aktie auf dem aktuellen Tiefststand ein Investment wert? Diese Entwicklungen lassen Hoffnung zu Plug Power stellte gestern Abend die vorläufigen Zahlen for das dritte Quartal 2026 vor. Sie lassen ein wenig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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