Anzeige
Mehr »
Freitag, 16.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Peking ausbooten: Wolfram-Exploration in Nevada gestartet!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
16.10.2026 16:27 Uhr
321 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Aktien starten uneinheitlich - Stimmung für KI-Aktien weiter fragil

DJ MÄRKTE USA/Aktien starten uneinheitlich - Stimmung für KI-Aktien weiter fragil

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach dem wechselhaften Handel am Donnerstag, geprägt von einem scharfen Rückgang der Marktzinsen und sich im Tagesverlauf erholenden Aktienindizes, geht es am Freitag zum Start an der Wall Street uneinheitlich zu. Die Verluste im frühen Vortageshandel waren Sorgen über hohe Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms geschuldet. Diese sind mit dem Rückgang der Zinsen zwar etwas abgeebbt, Aktien mit KI-Fantasie werden aber zunächst weiter als anfällig betrachtet.

Das hohe Zinsniveau dürfte zwangsläufig zu geringeren bzw. langsameren Investitionen führen - zum Vorteil jener Unternehmen, die den Großteil ihrer Rechenzentrumspläne aus dem operativen Cashflow finanzierten, so die Analysten von Vital Knowledge.

Der Dow-Jones-Index legt um 0,6 Prozent zu, der breite S&P-500 kommt um 0,1 Prozent voran. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes geben um bis zu 0,6 Prozent nach. Der Dollar kommt noch etwas weiter zurück, nach dem Zinsrücksetzer. Der Euro steigt auf 1,1244 Dollar. Beim Gold tut sich wenig.

Jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh werden positiv aufgenommen. "Die Märkte werteten das Ausbleiben eines restriktiven Tons als gute Nachricht, woraufhin die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober zurückgingen", sagen die Analysten der Deutschen Bank. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 28. Oktober liegt nur noch bei 15 Prozent.

Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen zieht wieder etwas an auf 5,13 Prozent, sie liegt damit aber noch 22 Basispunkte unter dem jüngsten Vieljahreshoch. Zum Anstieg könnten neue Konjunkturdaten beitragen. Die US-Importpreise sind im September höher ausgefallen als gedacht, und die US-Industrieproduktion legte stärker zu als prognostiziert.

Im KI-Sektor neigen Coreweave erneut zu Schwäche mit Bedenken, wie sich höhere Zinsen auf das hochverschuldete Cloud-Computing-Unternehmen auswirken werden. Der Kurs fällt um gut 6 Prozent, womit sich die Erholung vom Vortag als nur von kurzer Dauer erweist. AMD werden 3,1 Prozent tiefer gesehen, Marvell 3,3 Prozent, Nvidia geben um 0,8 Prozent nach.

Tesla steigen um 1,5 Prozent, nachdem am Vortag der lang erwartete Roadster der zweiten Generation des Elektroautobauers vorgestellt wurde. Tesla beschreibt ihn als das weltweit erste fliegende Auto. Auch SpaceX ziehen an und zwar um 0,6 Prozent.

Netflix büßen 1,8 Prozent ein, nachdem der Videostreaming-Dienst einen Austausch des Chief Content Officers mitgeteilt hat. Netflix hat Schwierigkeiten, Sorgen über rückläufiges Nutzerinteresse zu zerstreuen.

Der Logistiker J.B. Hunt meldete zwar gute Quartalsgewinne und -umsätze, warnte jedoch, dass höhere Kraftstoffpreise und andere Kosten das Geschäft belasten. Die Aktie fällt um 1,7 Prozent. Alcoa gewinnen 5,8 Prozent. Der Aluminiumproduzent berichtete höhere Gewinne und Umsätze.

Travelers hat bei einem nahezu stagnierenden Umsatz einen höheren Quartalsgewinn ausgewiesen, was auf Gewinne aus Kapitalanlagen zurückzuführen ist. Die Analysten von JP Morgan sprechen aber von einer Kostenquote, die weiter über dem ausgegeben Ziel liege. Die Aktie des Versicherungskonzerns fällt um 0,3 Prozent.

Exxonmobil verbessern sich um 0,6 Prozent. Höhere Raffineriemargen haben die Gewinne im dritten Quartal angetrieben.

Eli Lilly zeigen sich 0,9 Prozent höher. Das Abnehmmedikament Foundayo des Unternehmens steht vor der EU-Zulassung. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA     52.494,70  +0,6  +317,01    52.177,69 
S&P-500    7.749,36  +0,1   +5,30    7.744,06 
NASDAQ Comp  26.588,97  -0,5  -124,06    26.713,03 
NASDAQ 100  29.741,69  -0,6  -193,91    29.935,60 
 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre      4,75 +0,00    4,78      4,73 
5 Jahre      4,92 +0,02    4,94      4,88 
10 Jahre      5,11 +0,03    5,13      5,07 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Do, 17:50 
EUR/USD     1,1248  +0,3   0,0030     1,1218      1,1205 
EUR/JPY     177,66  +0,2   0,4300     177,23     177,2000 
EUR/CHF     0,9263  -0,1  -0,0011     0,9274      0,9294 
EUR/GBP     0,8427  -0,3  -0,0022     0,8449      0,8453 
USD/JPY     157,94  -0,0  -0,0400     157,98     158,1500 
GBP/USD     1,3345  +0,5   0,0072     1,3273      1,3251 
USD/CNY     6,6861  -0,1  -0,0048     6,6909      6,6909 
USD/CNH     6,6849  -0,1  -0,0045     6,6894      6,6902 
AUS/USD     0,6952  +0,5   0,0033     0,6919      0,6915 
Bitcoin/USD  81.924,43  -0,1   -75,27    81.999,70    82.400,11 
 
 
ROHOEL     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     98,07  +0,1    0,10      97,97 
Brent/ICE    105,96  +0,0    0,04     105,92 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.174,08  +0,1    3,83    4.170,25 
Silber      57,58  +0,3    0,14      57,44 
Platin     1.643,95  +1,1   18,24    1.625,71 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.