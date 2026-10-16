München (ots) -
Moderation: Louis Klamroth
Die Gäste:
Volker Geyer: Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbunds (dbb)
Jessy Wellmer: Tagesthemen-Moderatorin, präsentiert die Doku "Deutschland, deine Beamten: Zeit für Reformen?"
Roman Poseck (CDU): Hessischer Innenminister Nicolas Schmelzer: verbeamteter Lehrer an einer Gesamtschule, als "Herr Schmelzer" auf TikTok bekannt
Elisabeth van der Wal: Pensionärin und ehemalige Regierungsdirektorin, fordert die Abschaffung des Beamtenstatus für weite Teile des öffentlichen Dienstes
Rainer Brüderle (FDP): Präsident Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz und Bundeswirtschaftsminister a.D.
Direkt nach der Beamten-Doku, ein ARD-Themenabend: Vergleichsweise hohe Gehälter, saftige Pensionen, private Krankenversicherung, keine Angst vor Job-Verlust - Beamte genießen viele Privilegien. Deutschland leistet sich auch im internationalen Vergleich viele Staatsdiener. Wie zeitgemäß ist das noch? Sollten Beamte auch Beiträge für die Sozialversicherung zahlen müssen? Welche Staatsdiener können und wollen wir uns noch leisten? Und in welchen Bereichen sind sie ganz verzichtbar?
So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar:
X: @hartaberfair, E-Mail: hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion, Kommunikation/PR,
Tel.: 089/558944-898
E-Mail: lars.jacob@ard.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6372804
Moderation: Louis Klamroth
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Volker Geyer: Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbunds (dbb)
Jessy Wellmer: Tagesthemen-Moderatorin, präsentiert die Doku "Deutschland, deine Beamten: Zeit für Reformen?"
Roman Poseck (CDU): Hessischer Innenminister Nicolas Schmelzer: verbeamteter Lehrer an einer Gesamtschule, als "Herr Schmelzer" auf TikTok bekannt
Elisabeth van der Wal: Pensionärin und ehemalige Regierungsdirektorin, fordert die Abschaffung des Beamtenstatus für weite Teile des öffentlichen Dienstes
Rainer Brüderle (FDP): Präsident Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz und Bundeswirtschaftsminister a.D.
Direkt nach der Beamten-Doku, ein ARD-Themenabend: Vergleichsweise hohe Gehälter, saftige Pensionen, private Krankenversicherung, keine Angst vor Job-Verlust - Beamte genießen viele Privilegien. Deutschland leistet sich auch im internationalen Vergleich viele Staatsdiener. Wie zeitgemäß ist das noch? Sollten Beamte auch Beiträge für die Sozialversicherung zahlen müssen? Welche Staatsdiener können und wollen wir uns noch leisten? Und in welchen Bereichen sind sie ganz verzichtbar?
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