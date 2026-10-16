Karlsruhe/ München / Zürich (ots) -Kurz vor dem Start der DogWorld & DackelRace am 17./18. Oktober 2026 in der Motorworld München stellen die Veranstalter die nächste Entwicklungsstufe des Hundefestivals vor: Ab September 2027 kommt die DogWorld nach Zürich. Beide Messen werden um den Bereich DogLifeBalance erweitert, und ein Podcast begleitet die Community künftig ganzjährig.Die DogWorld ist in wenigen Jahren von einer Idee zweier Hundemenschen zu einem der größten Hundeevents im deutschsprachigen Raum geworden. Was sie von klassischen Hundeausstellungen unterscheidet: Hier steht nicht die Rasse im Mittelpunkt, sondern das gemeinsame Leben von Mensch und Hund - mit Wissen, Produkten, Bühnenprogramm, dem Dog Hero Award für Hunde und Menschen, die Besonderes geleistet haben, und dem DackelRace, bei dem über hundert internationale Dackel auf Deutschlands einziger Indoor-Rennbahn starten. Das Rennen ist das Herzstück des Festivals und bleibt es auch an jedem künftigen Standort - so wie das Tierwohl immer die Grundlage jeder Entscheidung bleibt: Ablauf, Ruhezonen, Bühnenprogramm und Gesamtgestaltung sind auf die Bedürfnisse der Hunde ausgelegt und wird tierärztlich begleitet. Seit die HINTE Gruppe aus Karlsruhe die Veranstaltung gemeinsam mit den Gründern Désirée Rohrer und Kay MacKenneth weiterentwickelt, wird aus der Münchner Erfolgsgeschichte eine Marke für den gesamten deutschsprachigen Raum.Zürich 2027: Die Schweiz hat gefragtDer erste Schritt führt in die Schweiz. Am 4. und 5. September 2027 feiert die DogWorld Zürich in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon Premiere und soll dort fortan jährlich stattfinden. Der Impuls kam aus der Community selbst: Schon in München gehören Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz zu den treuesten Gästen, Schweizer Hersteller und Dienstleister fragen seit Jahren nach einer Plattform im eigenen Land, und Hundehalterinnen und -halter aus Zürich, Bern oder Basel wünschen sich ein Festival, das zu einem urbanen Leben mit Hund passt. Die DogWorld Zürich wird deshalb kein Ableger, sondern ein eigenes Format mit Schweizer Handschrift: mit Partnern aus der Schweizer Hundeszene, Schweizer Ausstellern und Themen, die den Alltag mit Hund zwischen Stadt, See und Bergen prägen. Das DackelRace zieht mit nach Zürich erstmals mit Schweizer Startfeld. Bereits in München können Aussteller ihre Beteiligung für Zürich vormerken.DogLifeBalance: Gesundheit entlang des HundelebensMit dem neuen Themenbereich DogLifeBalance erweitert die DogWorld ihr Profil um ein bislang einmaliges Konzept, das die Gesundheit des Hundes konsequent in den Mittelpunkt stellt. Anders als klassische Gesundheitsangebote orientiert sich DogLifeBalance nicht an Produktgruppen, sondern an den biografischen Lebensphasen des Hundes - vom Welpen über das aktive Erwachsenenalter bis zum würdevollen Altern. Jede Phase bringt ihre eigenen Fragen mit, und genau dort setzt das Konzept an: präventiv wie therapeutisch, mit Vorträgen und Produkten auf hohem fachlichem Niveau, die Wissen aus Tiermedizin, Therapie, Bewegung und Ernährung in die Hunde-Community hineintragen. Ziel ist es, das Zusammenleben von Mensch und Hund in all seinen Facetten mit neuen Impulsen zu bereichern. Dabei geht es vor allem um neue zukunftsweisende Themen, die beispielsweise aus dem Bereich der Humanmedizin in die Veterinärmedizin transferiert werden. Fachlich begleitet wird das neue Konzept von Hanna Pistone, das Hunde-Therapie-Zentrum in Oberhaching leitet und das Segment seit Jahren aus der Praxis kennt. DogLifeBalance startet als Programmschwerpunkt und wird sowohl in München wie auch in Zürich 2027 zum festen Bestandteil der Veranstaltung.Der DogWorld-Podcast: Die Community hört mitDamit die sich Gespräche nicht auf die Eventtage in München oder Zürich beschränken, startet die DogWorld ihren eigenen Podcast. Moderiert von Denise Wenzel, Brandmanagerin der DogWorld, erscheint das Format regelmäßig mit Gästen aus der Hundewelt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Pilotfolge mit DogWorld Gründerin Désirée Rohrer und Hanna Pistone erscheint im Anschluss der DogWorld München. Geplant ist, dass das neue Format zukünftig viele Fragen der Community aufgreift. So werden beispielsweise die DogHero Projekte genauer vorgestellt.Désirée Rohrer, Gründerin der DogWorld"Als Kay MacKenneth und ich die DogWorld gestartet haben, wollten wir einen Ort schaffen, an dem es nicht um Wettkampf geht, sondern um das Leben mit Hund. Dass daraus eine Hundemesse mit Tausenden Gästen geworden ist, hat uns selbst überrascht. Für den nächsten Schritt - mehr Standorte, neue Themen, eine ganzjährige Community - braucht es einen fachlichen Partner, der Veranstaltungen in dieser Größe beherrscht. Mit der HINTE haben wir Partner gefunden, die unsere Idee verstehen und sie mit uns weiterentwickeln. Wir Gründer bleiben an Bord: beim Konzept, beim Programm und bei allem, was die DogWorld zur DogWorld macht."Hanna Pistone, Leiterin des Hunde Therapie Zentrums Oberhaching und Fachberaterin DogLifeBalance"In meinem Berufsalltag geht es mir darum, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Hunde vorne anzustellen. Veterinärmedizinische Standards, sowie die Umsetzbarkeit für den Halter haben für mich somit den selben Stellenwert. Die Antwort: DogLifeBalance, ein Messekonzept das gleichermaßen für Fachleute wie für Tierhalter gedacht ist. Für mich der perfekte Rahmen, dies in die Zuhause der Hunde zu übertragen. "Denise Wenzel, Brandmanagerin DogWorld, HINTE Gruppe"Wir haben uns als HINTE Gruppe nicht aus dem Lehrbuch für die DogWorld entschieden, sondern aus Überzeugung. In unserem Team leben viele mit Hund, und wir wissen, was ein Event wie die DogWorld für Hundemenschen bedeutet. Mit Désirée und Kay stimmte die Chemie von Anfang an: Sie bringen die Idee, Leidenschaft und die Nähe zur Community, wir bringen Struktur, Reichweite und Standorte. Das Ergebnis sind drei Neuerungen, die allen etwas bringen: Zürich gibt der Schweizer Community ihr eigenes Festival und Ausstellern einen neuen Markt, Dog-Life-Balance erweitert das Programm um Themen, die jeden Hundehalter betreffen, und der Podcast hält die Gespräche das ganze Jahr über am Laufen. Die DogWorld ist ein tolles Produkt mit einer Marke, die noch viel Raum hat. Diesen wollen wir gemeinsam füllen."Fakten auf einen BlickDogWorld & DackelRace München- 17./18. Oktober 2026, Motorworld München; Tickets unter https://www.muenchenticket.de/event/dog-world-muenchen-and-dackel-race-38482/DogWorld Zürich - Premiere- 4.- 5. September 2027, Halle 550, Zürich-Oerlikon; danach jährlichNeuer Themenbereich- Dog-Life-Balance - Start in München 2026, fester Bestandteil ab Zürich 2027; Fachberatung Hanna PistonePodcast- "DogWorld - Der Podcast", Host Denise Wenzel; Pilotfolge nach der DogWorld München 2026Aussteller Zürich- Anmeldung ab sofort möglichVeranstalter- HINTE Gruppe, Karlsruhe, gemeinsam mit den Gründern Désirée Rohrer und Kay MacKennethÜber die DogWorldDie DogWorld & DackelRace ist ein Festival für Menschen, die mit Hund leben. Gegründet von Désirée Rohrer und Kay MacKenneth, verbindet sie Wissen, Produkte, Bühnenprogramm und Erlebnis ohne Rassewertung. Feste Bestandteile des Konzepts sind das DackelRace auf Deutschlands einziger Indoor-Rennbahn, das als Herzstück jeden künftigen Standort begleitet, und der Dog Hero Award, mit dem die DogWorld Hunde und Menschen auszeichnet, die durch Mut, Treue oder Einsatz für andere herausragen. Ausgezeichnet werden dabei Gewinnende mit dem ehrenvollen Hundeverdienstkreuz. Das Wohl der Tiere hat bei allen Programmpunkten Vorrang: tierärztliche Begleitung, Ruhezonen, und der Fokus auf das Tierwohl sind Standard. Seit 2026 entwickelt die HINTE Gruppe die DogWorld gemeinsam mit den Gründern zur Marke für den deutschsprachigen Raum: München jährlich im Oktober, Zürich ab September 2027, weitere Standorte in Planung.Über die HINTE GruppeDie HINTE Gruppe mit Sitz in Karlsruhe ist ein inhabergeführtes Event- und Medienunternehmen in vierter Generation. Zur Gruppe gehören HINTE Expo & Conference, HINTE Marketing & Media, Liveline Connect und die Montiq GmbH in der Schweiz. HINTE veranstaltet Messen, Kongresse und Community-Events und produziert eigene Medienformate - darunter das Podcaststudio in Karlsruhe, aus dem der DogWorld-Podcast gesendet wird.Pressekontakt:Denise Wenzel, Brandmangerin DogWorld,HINTE Group,Denise.wenzel@hinte-group.com,0721-831424 730Original-Content von: HINTE Expo & Conference, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153514/6372811