Der Dax hat eine starke Woche hinter sich und die jüngste Korrektur verliert nach Einschätzung mehrerer Beobachter an Tempo. Der deutsche Leitindex schob sich zuletzt über die 21- und die 100-Tage-Durchschnittslinie, doch mit der 50-Tage-Linie wartet laut der Schweizer Großbank UBS bereits die nächste Hürde, an der der Index zuvor mehrfach gescheitert war. Gleichzeitig bleiben hohe Energiepreise, Inflationssorgen und Zweifel an den KI-Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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