Fast 13 Prozent Rendite, aber die Staatskasse blutet aus: Kolumbien sucht Hilfe beim Währungsfonds. Ein Fondsmanager verrät, wie Sie trotzdem von den hohen Zinsen profitieren und welche Falle Sie meiden sollten. Kolumbiens Wirtschaft trotzt den Erwartungen, doch die Staatskasse gerät aus den Fugen. Zu diesem Urteil kommt Michael Vander Elst, Fondsmanager beim Vermögensverwalter DPAM. Das Haushaltsdefizit könnte 2027 auf rund 9,5 Prozent der Wirtschaftsleistung klettern. Damit stehe die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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