Köln (ots) -Köln, 16. Oktober 2026. Der WDR-Rundfunkrat hat die ausschließlich internetbasierte Verbreitung des MausRadio genehmigt. Das Gremium schloss damit den gesetzlich vorgeschriebenen Dreistufentest ab. Ergebnis der Prüfung: Das Angebot entspricht den gesetzlichen Anforderungen und leistet auch als Webradio einen wichtigen Beitrag zum öffentlich-rechtlichen Auftrag.Das MausRadio soll ab dem 1. Januar 2027 nur noch online verbreitet werden. Die Ausstrahlung über DAB+ endet zum 31. Dezember 2026. Erreichbar bleibt das Angebot über die digitale Welt der "Maus", die MausApp und weitere öffentlich-rechtliche Audioplattformen.Kinder können das Audioangebot auf unterschiedlichen Geräten nutzen - zum Beispiel über das Smartphone oder Tablet der Eltern, über Smart Speaker oder über internetfähige Radios. So ist das MausRadio unkompliziert in den Medienalltag von Kindern und Familien eingebunden."Familien und Kinder müssen sich auf sichere, werbefreie und altersgerechte öffentlich-rechtliche Angebote verlassen können. Diese Maßstäbe waren für unsere Entscheidung ausschlaggebend. Der Rundfunkrat wird die weitere Entwicklung des MausRadio verantwortungsvoll begleiten", sagt die stellvertretende Vorsitzende des WDR-Rundfunkrats, Corinna Blümel.Bei seiner Entscheidung würdigte der Rundfunkrat insbesondere den geschützten Zugang von Kindern zu Informationen, Bildung, Kultur und gesellschaftlicher Teilhabe. Maßgeblich waren dabei auch der Schutz persönlicher Daten und die hohen Standards beim Jugendmedienschutz.Auch das im Verfahren eingeholte marktökonomische Gutachten sieht keine relevanten negativen Auswirkungen auf den publizistischen Wettbewerb. Die mit der Änderung verbundenen Kosten bewertet der Rundfunkrat als transparent, nachvollziehbar und angemessen. Die Einhaltung der genehmigten Angebotsbeschreibung wird durch das Gremium fortlaufend überprüft.Pressekontakt:Felix NeumeisterLeiter der Geschäftsstelle des WDR-RundfunkratsAppellhofplatz 1, 50667 Kölnrundfunkrat@wdr.deOriginal-Content von: WDR-Rundfunkrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76465/6372832