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Dow Jones News
16.10.2026 18:21 Uhr
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XETRA SCHLUSS/DAX geht freundlich ins Wochenende - Autoaktien vorne

DJ XETRA SCHLUSS/DAX geht freundlich ins Wochenende - Autoaktien vorne

DOW JONES--Die bereits am Donnerstag einsetzende Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag mit erhöhter Dynamik fortgesetzt. Für Rückenwind sorgten die am Vortag deutlich gesunkenen Marktzinsen. Hilfreich war auch die relative Ruhe bei den Ölpreisen. Der DAX verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 25.623 Punkte, womit er das höchste Niveau seit rund drei Wochen erreichte.

Maßgeblichen Anteil an dem kräftigen Plus zum Wochenausklang hatten die Autoaktien. Bei diesen sorgte für Kauflaune, dass sich Frankreich und Deutschland auf eine Aufweichung des Verbrenner-Aus verständigt haben. Sollte dies vom EU-Parlament auch so beschlossen werden, könnten weiter Benzin- und Dieselfahrzeuge verkauft werden, solange die Neuwagenflotten vorgeschriebene Grenzwerte einhalten. Manche Marktteilnehmer verwiesen daneben auch auf die Entspannung auf der Zinsseite, wodurch sich Autofinanzierungen verbilligen. VW verteuerten sich um 2,8, BMW um 3,5 und Mercedes-Benz um 2,9 Prozent.

Die zuletzt schwer gebeutelten Aktien mit KI-Fantasie zeigten sich weiter fragil und insgesamt uneinheitlich. Im DAX gaben Infineon um 0,2 Prozent nach, im TecDAX Suss Microtec um 0,8 Prozent. Für Aixtron ging es allerdings um 6,2 Prozent nach oben, nachdem der Kurs am Vortag um über 12 Prozent eingebrochen war. Der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie hatte mitgeteilt, im dritten Quartal Auftragseingang und Margen kräftig und deutlicher als erwartet gesteigert zu haben.

Auch der Windanlagenbauer Nordex meldete sich zu Wort mit einem mehr als verdoppelten operativen Gewinn im dritten Quartal und einem erhöhten Ausblick für die Gewinnmarge. Die Aktie machte einen Satz um 12,3 Prozent, nachdem sie jüngst im Sog einer massiven Prognosesenkung des Windparkprojektierers PNE noch unter Druck geraten war. Nun erholten sich PNE im Nordex-Sog um 2,3 Prozent und Energiekontor um 2,8 Prozent. Für Siemens Energy mit der Windanlagentochter Gamesa ging es um 2,0 Prozent nordwärts.

Stark gesucht waren Rüstungsaktien. Rheinmetall schnellten um 6,3 Prozent nach oben und waren DAX-Tagessieger. Im MDAX legten Hensoldt und Renk je um 6 Prozent zu und TKMS im 4,4 Prozent. Vincorion verteuerten sich um 4,8 Prozent. Börsianer verwiesen dazu auf eine Studie von Morgan Stanley. Die Analysten rechnen zum Jahresende mit steigenden Aufträgen aus dem Bundeshaushalt für die Rüstungsbranche.

Im SDAX sorgte die Kursentwicklung von OHB für Aufmerksamkeit mit dem zweiten kräftigen Kurssprung innerhalb von drei Tagen. Die Aktie des Raumfahrtkonzerns schoss um 13 Prozent nach oben auf 191,60 Euro. Zu Wochenbeginn hatte das Papier noch rund 155 Euro gekostet. Von den Analysten von Nuways hieß es, die jüngste Schwäche der OHB-Aktie sei angesichts eines sich deutlich aufhellenden Auftragsausblicks unbegründet.

Unter den Kleinstwerten brach der Aktienkurs von Synbiotic auf einem schon lange extrem gesunkenen Kursniveau um über 70 Prozent ein auf gerade noch 21 Cent. Das Cannabisunternehmen wird einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen, weil es im anhaltend schwierigen Marktumfeld nicht gelungen ist, eine rechtzeitige Finanzierung sicherzustellen. 

Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       25.623  +0,9    4,6 
DAX-Future   25.761  +0,6    3,2 
XDAX      25.630  +0,9    4,3 
MDAX      30.657  +1,5    0,1 
TecDAX      4.015  +1,1    10,8 
SDAX      18.198  +1,4    6,0 
zuletzt       +/- Ticks 
Bund-Future   121,60  -6,0 
*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 16, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)

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