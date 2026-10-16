Dogecoin News Oktober 2026: Wal verschiebt 300 Millionen DOGE zu Binance und was Kleinanleger nicht sehen

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Ein Dogecoin-Wal transferierte am 15. Oktober 300 Millionen DOGE in einer einzigen Transaktion zu Binance. Der Transfer war 24,1 Millionen Dollar wert und erschütterte den ohnehin nervösen Markt. DOGE verlor im Oktober rund 14 Prozent und rutschte unter 0,081 Dollar. Bitwise schloss seinen Dogecoin-ETF BWOW am 14. Oktober nach nur zehn Monaten mit 722.000 Dollar Restvermögen. Trotz dieser negativen Dogecoin News kauften Wale laut Santiment seit dem 8. Oktober 130 Millionen DOGE zum niedrigeren Kurs ein. Die Frage drängt sich auf: Warum kaufen Großanleger genau das, was der breite Markt panisch abstößt? Dieser Artikel zeigt die Kräfte hinter den Kulissen und welche Einstiegschance die Mehrheit dabei übersieht.

Was die aktuellen Dogecoin News über den Markt verraten

DOGE notiert am 16. Oktober bei rund 0,080 Dollar laut CoinMarketCap. Seit Monatsbeginn hat der Coin 14 Prozent verloren. Am 15. Oktober verschob ein Wal laut Whale Alert und U.Today exakt 300 Millionen DOGE zu Binance, ein Transfer im Wert von 24,1 Millionen Dollar. Solche Bewegungen lösen sofort Spekulationen über Verkaufsdruck aus.

Gleichzeitig zeigen Santiment-Daten das Gegenteil. Wallets mit 100.000 bis 1 Million DOGE kauften seit dem 8. Oktober rund 130 Millionen Coins zum reduzierten Preis. Die Bitwise Dogecoin-ETF BWOW wurde am 14. Oktober geschlossen. Der Fonds existierte nur zehn Monate und hielt zuletzt gerade einmal 722.000 Dollar an Vermögen, ein klares Zeichen dafür, dass Privatanleger das Interesse verloren hatten. Einzelanleger verließen den Fonds, während Großanleger auf der Blockchain still ihre Positionen aufbauten.

Die Muster widersprechen sich offensichtlich: Abflüsse bei den ETFs auf der einen Seite, gezielte Akkumulation auf der Blockchain auf der anderen. Der Funding-Satz blieb bei positivem 0,0088 Prozent, gehebelte Händler setzen also weiter auf einen Anstieg. Der Widerstand liegt bei 0,0876 Dollar, dem 50-Tage-Durchschnitt, der seit Wochen als Decke wirkt. Die Unterstützung steht bei 0,0800 Dollar, dem Februar-Tief laut CoinJournal-Analyst Maishera. DOGE kämpft an dieser Linie, doch die eigentliche Gelegenheit formiert sich abseits der Schlagzeilen.

Warum Pepeto im Meme-Coin-Bereich hervorsticht

Wale kaufen DOGE im Wert von Millionen, aber der Coin hat eine Marktkapitalisierung im Milliardenbereich. Der Sprung von Null auf Dollars liegt Jahre zurück. Wer den Einstieg sucht, der noch Vervielfachung bieten kann, muss dorthin schauen, wo das Volumen aufgebaut wird und noch kein Börsenkurs existiert. Genau das passiert bei Pepeto.

Pepeto beantwortet das größte Problem im Meme-Coin-Markt mit einem aktiven Sicherheitsscanner. Das Werkzeug führt 42 Prüfungen an jedem Token durch: Mint-Sperren, versteckte Eigentümer, gefälschte Steuer-Codes. Es liest die Blockchain in Echtzeit und simuliert einen Handel auf einer geklonten Kopie des Netzwerks. Das Ergebnis ist eine Bewertung von 0 bis 100.

Ein getesteter Honeypot erhielt 6 von 100, der simulierte Verkauf schlug fehl, der Handel wurde blockiert. Tokens mit kritischer Bewertung sind auf PepetoSwap gesperrt, bevor ein Cent verloren geht.

Eine Cross-Chain-Bridge verbindet fünf Netzwerke, eine gebührenfreie Swap-Plattform ging live. SolidProof hat den gesamten Code auditiert und die Identitäten des Teams per KYC verifiziert, sodass Anleger wissen, dass ein unabhängiges Sicherheitsunternehmen das Projekt vor dem Presale-Start geprüft hat. Der Gründer des ersten Pepe-Coins hat dieses Projekt gestartet, ein Entwickler kam von Binance. Das sind fertige Produkte, keine Einträge auf einer Wunschliste.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar stecken im Presale-Pool. Der Token kostet 0,000000188 Dollar und steigt mit jeder Runde. Ein Binance-Listing steht bevor, weitere Börsen folgen. In vergangenen Zyklen haben Presale-Projekte mit funktionierenden Produkten bei der Erstlistung Renditen erzielt, die ein Coin mit der Bewertung von DOGE nicht mehr bieten kann. Die aktuelle Stufe füllt sich, dieses Fenster schließt sich mit jeder verkauften Runde.

Fazit: Was bedeutet das für Meme-Coin-Käufer?

DOGE hat eine Milliarden-Bewertung, und der Sprung von fast nichts auf hohe Kurse liegt Jahre zurück. Eine Verdopplung von hier erfordert Milliarden an neuem Kapital. Pepeto steht am Presale-Boden mit funktionierenden Produkten und einem Börsendebüt, das sich nähert. Im letzten Zyklus verwandelten vergleichbare Projekte frühe Käufer in die Gewinner des gesamten Marktes. Die aktuelle Presale-Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website füllt sich, und wer den Schmerz kennt, DOGE am Anfang verpasst zu haben, weiß, was dieses Fenster bedeutet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die aktuellen Dogecoin News im Oktober 2026?

Ein Wal verschob 300 Millionen DOGE im Wert von 24,1 Millionen Dollar zu Binance. DOGE verlor 14 Prozent, und der Bitwise ETF BWOW wurde am 14. Oktober geschlossen.

Was macht Pepeto für Meme-Coin-Anleger interessant?

Pepeto betreibt einen Sicherheitsscanner mit 42 Prüfungen pro Token und hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den laufenden Presale.