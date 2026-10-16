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Dow Jones News
16.10.2026 19:21 Uhr
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MÄRKTE USA/KI-Aktien wieder schwach - Coreweave wieder stark unter Druck

DJ MÄRKTE USA/KI-Aktien wieder schwach - Coreweave wieder stark unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach dem wechselhaften Handel am Donnerstag, geprägt von einem scharfen Rückgang der Marktzinsen und sich im Tagesverlauf erholenden Aktienindizes, geht es am Freitagmittag an den US-Börsen nach unten. Der Abwärtsdruck geht wieder von Aktien mit KI-Fantasie aus. Weiter gehen im Markt Sorgen angesichts der hohen Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms um. Das hohe Zinsniveau dürfte zwangsläufig zu geringeren bzw. langsameren Investitionen führen - zum Vorteil jener Unternehmen, die den Großteil ihrer Rechenzentrumspläne aus dem operativen Cashflow finanzierten, so die Analysten von Vital Knowledge.

Auf die Stimmung drücken aber auch wieder stärker anziehende Ölpreise. Die US-Zehnjahresrendite zieht darauf wieder leicht an auf 5,12 Prozent, auch wenn jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh positiv aufgenommen wurden. "Die Märkte werteten das Ausbleiben eines restriktiven Tons als gute Nachricht, woraufhin die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober zurückgingen", sagen die Analysten der Deutschen Bank. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 28. Oktober liegt nur noch bei 13 Prozent. Zum Anstieg der Renditen könnten auch neue Konjunkturdaten beitragen. Die US-Importpreise sind im September höher ausgefallen als gedacht, und die US-Industrieproduktion legte stärker zu als prognostiziert.

Der Dow-Jones-Index kann sich behaupten, der breite S&P-500 kommt um 0,7 Prozent zurück. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes fallen um bis zu 1,7 Prozent deutlich zurück.

Im KI-Sektor knicken Coreweave wieder ein um gut 10 Prozent. Für Unruhe sorgen Fragen über die finanzielle Stabilität vor dem Hintergrund des gestiegenen Zinsniveaus. Das Cloud-Computing-Unternehmen gilt als hoch verschuldet. Die Kurserholung vom Vortag erweist sich damit als kurzlebig. AMD werden 3,4 Prozent tiefer gesehen, Intel 3,9 und Marvell 2,8 Prozent. Nvidia können sich dagegen gut behaupten.

Tesla verlieren nach Anfangsgewinnen 1,5 Prozent. Zunächst hatte die Vorstellung des lang erwarteten Roadster der zweiten Generation des Elektroautobauers den Kurs noch gestützt.

Netflix büßen 2,6 Prozent ein, nachdem der Videostreaming-Dienst einen Austausch des Chief Content Officers mitgeteilt hat. Netflix hat Schwierigkeiten, Sorgen über rückläufiges Nutzerinteresse zu zerstreuen.

Der Logistiker J.B. Hunt meldete zwar gute Quartalsgewinne und -umsätze, warnte jedoch, dass höhere Kraftstoffpreise und andere Kosten das Geschäft belasten. Die Aktie fällt um 3,3 Prozent. Alcoa gewinnen 5,8 Prozent. Der Aluminiumproduzent berichtete höhere Gewinne und Umsätze.

Travelers hat bei einem nahezu stagnierenden Umsatz einen höheren Quartalsgewinn ausgewiesen, was auf Gewinne aus Kapitalanlagen zurückzuführen ist. Die Analysten von JP Morgan sprechen aber von einer Kostenquote, die weiter über dem ausgegebenen Ziel liege. Die Aktie des Versicherungskonzerns steigt um 0,4 Prozent.

Exxonmobil verbessern sich um 1,5 Prozent. Höhere Raffineriemargen haben die Gewinne im dritten Quartal angetrieben.

Eli Lilly zeigen sich 0,9 Prozent höher. Das Abnehmmedikament Foundayo des Unternehmens steht vor der EU-Zulassung.

Apple legen um 0,8 Prozent zu, die Kurse der Zulieferer Cirrus Logic und Skyworks Solutions gewinnen 1,1 bzw. 2,4 Prozent, nachdem die Auslieferung des faltbaren iPhones wegen starker Vorbestellungen bereits wenige Minuten nach deren Start auf Ende Januar verschoben wurde. 

INDEX       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      52.109,96  -0,1   -67,73    52.177,69 
S&P-500     7.692,89  -0,7   -51,17    7.744,06 
NASDAQ Comp   26.326,92  -1,4  -386,11    26.713,03 
NASDAQ 100   29.435,70  -1,7  -499,90    29.935,60 
 
 
US-Treasuries   Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,77 +0,02    4,78      4,71 
5 Jahre       4,93 +0,04    4,94      4,87 
10 Jahre       5,13 +0,04    5,13      5,07 
 
 
DEVISEN      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:50 
EUR/USD      1,1213  -0,0  -0,0005     1,1218   1,1205 
EUR/JPY      177,47  +0,1   0,2400     177,23  177,2000 
EUR/CHF      0,9254  -0,2  -0,0020     0,9274   0,9294 
EUR/GBP       0,842  -0,3  -0,0029     0,8449   0,8453 
USD/JPY      158,26  +0,2   0,2800     157,98  158,1500 
GBP/USD      1,3312  +0,3   0,0039     1,3273   1,3251 
USD/CNY      6,6861  -0,1  -0,0048     6,6909   6,6909 
USD/CNH      6,6865  -0,0  -0,0029     6,6894   6,6902 
AUS/USD      0,6943  +0,4   0,0024     0,6919   0,6915 
Bitcoin/USD   81.468,17  -0,7  -531,53    81.999,70 82.400,11 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     100,60  +2,7    2,63      97,97 
Brent/ICE     108,22  +2,2    2,30     105,92 
 
 
Metalle      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold       4.161,09  -0,2   -9,16    4.170,25 
Silber       57,24  -0,4   -0,20      57,44 
Platin      1.630,65  +0,3    4,94    1.625,71 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
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