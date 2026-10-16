Heidelberg (ots) -Man kann Schwarz-Rot für wirklich viel tadeln. Mindestens für eine miese Streitkultur, missverständliche Kommunikation und ein überdehntes Verständnis von "zügigen Reformen". Die am Freitag verabschiedete Frühstartrente ist dagegen ein Anlass zum Lob. Hier hat Schwarz-Rot fast alles richtig gemacht.Vom 6. bis zum 18. Lebensjahr erhält künftig jedes Kind vom Staat monatlich 10 Euro zu einem kapitalgedeckten Altersdepot. Was klein klingt, wird über die Jahrzehnte zu großem Geld - dank des langen Anlagehorizonts. Ebenso wertvoll wie der monetäre Effekt der Reform ist auch der ideelle. Denn Kinder erleben, wie aus regelmäßigem Sparen ein Vermögen entsteht.Aber es gibt auch Verbesserungswürdiges. So geht die Förderung zurück an den Staat, wenn sich bis zum 35. Lebensjahr nicht um das Altersdepot gekümmert wurde. Gerade Kinder aus bildungsfernen Familien könnten so um ihre Frühstartrente gebracht werden. Auch die Kosten von bis zu 1 Prozent sind im Vergleich zu Index-ETFs zu hoch. Doch alles in allem: ein seltenes Lob an Schwarz-Rot.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66730/6372850