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Bitcoin durchbrach am 15. Oktober die psychologische 80.000er-Marke und fiel auf ein Niveau, das Käufer in derselben Woche zweimal verteidigt hatten. Innerhalb von zwei Stunden kauften Großanleger den Einbruch zurück auf 82.500 Dollar, während Kleinanleger liquidiert wurden. Die Daten dieser Woche zeigen einen Markt, in dem wenige Akteure den Kurs bestimmen und die Masse erst erfährt, was passiert ist, wenn die Bewegung vorbei ist. Die Mining-Schwierigkeit stieg um sechs Prozent, der US-Erzeugerpreisindex erreichte ein Vierjahreshoch, und ETF-Abflüsse nähern sich einer Milliarde Dollar. Die Frage ist nicht wo Bitcoin morgen steht, sondern wer vom nächsten Anstieg profitiert und wer zu spät kommt.

Bitcoin News am 16. Oktober: Warum der Crash unter 80.000 Dollar nur zwei Stunden dauerte

Bitcoin fiel am 15. Oktober auf 79.800 Dollar und durchbrach eine Unterstützung bei 80.400 Dollar laut CoinDesk. Institutionelle Käufer trieben den Kurs innerhalb von zwei Stunden zurück auf 82.500 Dollar. Am 16. Oktober notierte Bitcoin bei 82.162 Dollar, ein Plus von 1,7 Prozent. Der Auslöser war der US-Erzeugerpreisindex, der mit 6,3 Prozent den höchsten Wert seit vier Jahren erreichte.

Die Mining-Schwierigkeit stieg am Freitag um sechs Prozent laut FX Leaders, der größte Anstieg seit Juni. Miner müssen mehr für die gleiche Rechenleistung bezahlen, was den Verkaufsdruck erhöht. Die ETFs verzeichneten im Oktober Abflüsse von fast einer Milliarde Dollar, angeführt von Grayscale und Bitwise. Der Fear and Greed Index fiel von 63 auf 57.

Die Bitcoin-Dominanz liegt bei 57,5 Prozent, das Kapital bleibt in Bitcoin statt in Altcoins zu fließen. Der Widerstand liegt bei 83.000 Dollar, die Unterstützung bei 81.500. Ein Tagesschluss über 84.000 Dollar könnte den Weg Richtung 90.000 Dollar öffnen, doch bei 1,6 Billionen Dollar Marktkapitalisierung bewegt sich Bitcoin in Prozenten, die das Portfolio eines kleinen Anlegers kaum verändern.

Warum Bitcoin-Käufer Pepeto vor dem Listing beobachten

Der Crash unter die 80.000er-Schwelle bewies, dass wenige Akteure den Markt bewegen und Kleinanleger bei jedem Einbruch die Verlierer sind. Die eigentliche Chance verlagert sich in Projekte, die noch früh genug stehen. Pepeto gehört dazu, weil es für Nutzer gebaut wurde, die es satt haben, nur für das Bewegen ihres eigenen Geldes zu bezahlen.

Es gibt normalen Käufern schnelle, kostenlose Transfers, die große Firmen als selbstverständlich betrachten. Wenn Gebühren einen Trade auffressen, hören die meisten Menschen auf, ihre Coins zu bewegen. Das ergibt Sinn, wenn andere Brücken 15 bis 50 Dollar pro Transfer verlangen und Stunden dauern können. Pepeto beendet dieses Problem. Die Brücke ist aktiv und bewegt Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum mit null Dollar an Brückengebühren.

Token werden in einem geprüften Vertrag auf einer Chain gesperrt und erscheinen auf der nächsten in unter 60 Sekunden. Falls ein Transfer fehlschlägt, macht sich die Sperrung selbst rückgängig, sodass das Geld nie festsitzt. Das alles steht neben PepetoSwap, wo Swaps null Prozent Gebühren kosten. Das ist ein funktionierendes Produkt, das Menschen heute nutzen, kein Versprechen.

Mit mehr als 10,38 Millionen Dollar im Pepeto Presale und dem Token bei 0,000000188 Dollar steht das Projekt noch am Anfang. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Käufer wissen, dass jeder Vertrag sauber arbeitet.

Bitcoin macht große Halter langsam reicher, doch Pepeto gibt kleinen Käufern den größten Spielraum für Renditen, weil der Presale-Preis den weitesten Abstand zum Listing bietet. Jede Phase endet zu einem höheren Preis, und wer heute kauft, sichert sich den besten Einstieg. Wer bei Bitcoin unter 1.000 Dollar nicht eingestiegen ist, bekommt hier die Chance, vor der Masse zu handeln.

Fazit

Die Bitcoin News zeigen einen Markt, in dem große Spieler den Crash nutzen und Kleinanleger die Rechnung bezahlen. Pepeto verbindet eine funktionierende Brücke mit Wachstumspotenzial, das Bitcoin in dieser Größe nicht mehr bieten kann. Der Abstand zwischen Presale-Preis und Listing-Preis bestimmt die Rendite, und keine Prognose bietet eine Vervielfachung wie ein Presale. Die offizielle Pepeto-Website nimmt Zahlungen in ETH, USDT, BNB oder per Karte an, und wer heute kauft, sichert sich den niedrigsten Preis vor der nächsten Phase. Jeder große Gewinn im Kryptomarkt ging an die, die handelten, bevor die Masse den Wert erkannte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die Bitcoin News für Oktober 2026?

Bitcoin testete am 15. Oktober die 80.000er-Marke und erholte sich auf 82.500 Dollar. Der Widerstand liegt bei 83.000 Dollar, die Unterstützung bei 81.500 Dollar.

Warum beobachten Anleger Pepeto neben Bitcoin?

Pepeto bietet den größten Spielraum vor dem Listing, weil der Presale-Preis den weitesten Abstand zur Börsennotierung bietet. Alle Details zum Einstieg finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.