München (ots) -- Fünf Produktionen aus den Bereichen TV/Streaming, Kino und Radio/Podcast/Audio freuen sich über acht WEISSE ELEFANTEN im Rahmen der Filmtage Bayerischer Schulen- Der Junge Medien-Preis ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert, gestiftet von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF)- LfA Förderbank Bayern unterstützt den WEISSEN ELEFANTEN- Nina Ploghaus (BR) moderierte die feierliche Preisverleihung im Theater am Hagen- Auszeichnung der Schülerproduktionen findet am 17.10.26 stattDie mit insgesamt 5.000 EUR dotierten WEISSEN ELEFANTEN wurden heute Abend im Rahmen der 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN im Theater am Hagen in Straubing vor rund 300 Gästen vergeben. Moderiert wurde die Preisverleihung von Nina Ploghaus (BR).Die Preisträger:innen des Jungen Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT 2026:Radio/Podcast/AudioProduzent Alexander Naumann für den Podcast "Das Geheimnis - Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten", Podcast (BR Klassik für ARD Sounds), dotiert mit 500 EURAuszug aus der Jury-Begründung: "Mit 'Das Geheimnis - Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten' hat BR-Klassik ein einzigartiges Podcastformat geschaffen. Spannende, humorvolle Geschichten, knifflige Rätsel und Wissenswertes aus der Welt der Musik verbinden sich zu einem klugen und unterhaltsamen Hörerlebnis. Wie lebendig das Konzept ist, zeigte sich im Mai 2026 beim ARD Sounds Festival in Nürnberg. Für 'Berta Knurr: Die Spieluhr des Schreckens' entwickelte das Team eine Live-Version mit eigens arrangierter Musik und einem Geräuschemacher auf der Bühne."KinoProduzent Philipp Budweg und Drehbuchautorin Gerlind Becker für "Pferd am Stiel" (Lieblingsfilm in Koproduktion mit ZDF und KiKa), dotiert mit 1.500 EURAuszug aus der Jury-Begründung: "'Pferd am Stiel' ist ein mutiger Film über mutige Mädchen: in einem sozialen Brennpunktviertel Münchens entdeckt die 13-jährige Sarah ausgerechnet 'Hobby Horsing' für sich, weil alle anderen Themen auf Social Media bereits abgedeckt werden. ... Der Film des Produzenten Philipp Budweg nach dem Drehbuch von Gerlind Becker zeigt authentisch und nah an den Protagonistinnen die Herausforderungen des Heranwachsens und die Not und Sehnsucht vieler Jugendlicher von heute: Dazugehören, Anerkennung, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Sensibel folgt er dabei seinen Protagonistinnen ohne sie und das Hobby Horsing jemals der Lächerlichkeit preiszugeben. Der Film nimmt die Jugendlichen ernst und zollt ihnen dabei großen Respekt..."Produzent Christian Becker, Regisseur und Autor Christian Ditter und Kameramann Christian Rein für "Momo" (Rat Pack Filmproduktion), dotiert mit 1.500 EURAuszug aus der Jury-Begründung: "Manche Geschichten gehören uns allen. Michael Endes 'Momo' ist eine davon. Produzent Christian Becker (Rat Pack Filmproduktion) hat den Mut bewiesen, den Stoff nicht einfach neu zu erzählen, sondern kraftvoll und zeitgemäß in die Gegenwart zu übersetzen. ... Und er schenkt noch etwas: Zeit über Generationen hinweg. Denn durch den Film trägt sich Momos Geschichte weiter - von Generation zu Generation. Dabei wird deutsches Kulturgut mit filmischer Kraft, einer eigenständigen, atmosphärisch starken Bildsprache und einem klaren Blick auf die Gegenwart neu zum Leben erweckt."TV/StreamingProduzent Nils Neumann und Autor Andreas Guni für die Wissensmagazin-Folge "Woozle Goozle: Wer regiert unser Land?", (RTL Studios im Auftrag von SUPER RTL), dotiert mit 500 EURAuszug aus der Jury-Begründung: "In dieser Folge hat WOOZLE einen besonders tollen Einfall: Er will König von Deutschland werden! Bei einem Besuch im Reichstagsgebäude, dem Sitz des Bundestages, muss er lernen, dass das in einer Demokratie nicht geht. Denn Demokratie heißt übersetzt 'Herrschaft des Volkes' Und erfunden haben es die alten Griechen. Woozles Begleiter Simón zählt auf, welche Aufgaben eine Regierung zu lösen hat und wie sie das im Reichstag tut. Eine für junge Zuschauer gut nachvollziehbare Einführung in die politischen Prozesse..."Die Produzenten Christopher Zwickler und Solmaz Sohrabi für die Dokumentation "Der talentierte Mr. F. - Die Jagd auf einen Filmdieb", (Neue Flimmer im Auftrag des MDR/ARD Kultur, BR, RBB und HR für die ARD), dotiert mit 1.000 EURAuszug aus der Jury-Begründung: "Produzenten von Dokumentarfilmen stellen sich die Frage: "Ist das Projekt aktuell, das Thema noch 'hot'? Bei diesem Film spielt das eine besondere Rolle: Da klaut jemand den beiden jungen Filmemachern Julius Drost und Moritz Henneberg ihren Abschlussfilm, betreibt bösen Schwindel, traut sich, den Film mit neuem Titel und Abspann auf vielen Festivals einzureichen, kassiert sogar frech Preisgelder und Auszeichnungen. ... Risikobereit geht das Team in die Vollen und die bestohlenen Protagonisten erleben mit dem Dieb eine echte Überraschung. Dieser Film handelt nicht nur von Ehre und Preisgeldern, es geht um Wahrheit in einer Welt, in der zu viel gelogen wird."Im Anschluss an die Preisverleihung wurde der Special Guest- und Preisträger-Film "Der talentierte Mr. F - Die Jagd auf einen Filmdieb" gezeigt und Produzent Christopher Zwickler gab im Publikumsgespräch spannende Einblicke in die Produktion.Das Preisgeld von insgesamt 5.000 EUR stiftet die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten. Zudem unterstützt die LfA Förderbank Bayern den Jungen Medien-Preis mit 3.000 EUR.Die Jury des WEISSEN ELEFANTEN bestand 2026 aus Barbara Schardt (Juryvorsitz), Produzent Christian Becker (Produzent), Petra Fink-Wuest, Dr. Maya Götz (BR), Regisseurin Christine Hartmann, Gabriele Pfennigsdorf (FFF Bayern a.D.), Dr. Astrid Plenk (MDR), Hans Rambeck (Filmtage Bayerischer Schulen) und Tabea Werner (ARD).Zu den FILMTAGEN BAYERISCHER SCHULEN werden jährlich über 120 Filme eingereicht. Eine Vorjury, die sich gleichermaßen aus Schüler:innen und Filmlehrer: innen zusammensetzt, nominiert 30 Filme für das Hauptprogramm und 10 Newcomer-Produktionen für den Horizonte-Block. Nach den Screenings stellen sich die jugendlichen Filmemacher:innen den Fragen eines fachkundigenPublikums, das sich aus 250 aktiv filmenden Schüler:innen aller Altersstufen und Schularten sowie ihren Lehrkräften aus ganz Bayern zusammensetzt. Neben den ebenfalls von Schüler:innen und Lehrer:innen moderierten Filmgesprächen bieten die Filmtage weitere Möglichkeiten zum intensiven Austausch rund um das Medium Film. So finden sich spontane Filmteams, um vor Ort am 66-Sekunden-Film-Wettbewerb teilzunehmen.Am letzten Tag der 49. Filmtage können sich die jugendlichen Filmemacher:innen in 11 Praxis-Workshops mit Profis aus den Bereichen Kamera, Licht, Regie, dokumentarische Interviewtechniken, Maske, Kampfchoreografie, Colour Grading, Animation wertvolle Tipps und Tricks holen. Schirmherr und Ehrengast der 49. Filmtage Bayerischer Schulen ist Daniel Sponsel, Präsident der HFF München.Krönender Abschluss der 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN ist schließlich die feierliche Preisverleihung für die Schülerproduktionen am 17.10.26 gegen 13:30 im Theater am Hagen (https://www.theater-am-hagen.de/) in Straubing. In die Entscheidung der Hauptjury für die Verleihung der 14 Förderpreise aller Stifter und Förderer (s.u.) fließen neben der Qualität der Filme auch die zahlreichen Eindrücke aus den bereits erwähnten Filmgesprächen ein.Drei der 14 Förderpreise für Schülerproduktionen stiftet hierbei der Medien-Club München e.V. in den folgenden Kategorien:- für einen formal oder/und technisch besonders gelungenen Film (500 EUR)- den "Publikumspreis Horizonte" (300 EUR)- die Publikumspreise des 66 Sek.-Wettbewerbs (250, 150, 100 EUR)Mit dem WEISSEN ELEFANTEN zeichnet der Medien-Club München e.V. seit 2001 herausragende Medien-Produktionen für Kinder und Jugendliche aus. Dieses Jahr findet die Verleihung wieder im Rahmen der FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN statt. Veranstaltet werden diese von der Landesarbeitsgemeinschaft Schultheater und Schulfilm in Bayern (LAG-TuF) sowie dem Verein "Drehort Schule e.V." (DOS), jährlich Mitte Oktober. Gastgebende Schule ist die Berufliche Oberschule (FOSBOS) Straubing.Über den Medien-Club München e.V.Über die Filmtage Bayerischer SchulePressekontakt:Medien-Club München e.V.Petra Fink-WuestStellv. Vorsitzendeinfo@medien-club-muenchen.deTel: 0151-61109353Original-Content von: Medien-Club München e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21247/6372852