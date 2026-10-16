Wissenschaftler:innen ist es gelungen, auf einem Protostern Holzalkohol nachzuweisen. Das könnte helfen, die chemische Entwicklung von Molekülen während der Entstehung von Planeten nachzuverfolgen. Holzalkohol ist in der Industrie von großer Bedeutung. Die klare, farblose und leicht flüchtige Flüssigkeit ist ein wichtiger Grundstoff zur Herstellung von Kunststoffen, Formaldehyd, Essigsäure und Farben. Außerdem ist er auch ein Bestandteil von Frostschutzmitteln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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