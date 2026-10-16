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$106 Millionen in gehebelten Ethereum-Positionen verschwanden am 15. Oktober innerhalb einer Stunde von Binance, als der CPI-Bericht die Märkte erschütterte. Die Ethereum Prognose sah noch am Vortag freundlich aus, doch eine einzige Inflationszahl hat das Bild über Nacht verändert. Trader gerieten in Panik und verkauften in den Absturz hinein. Doch hinter den Kulissen geschah etwas anderes, denn 430.000 ETH haben seit August die Börse verlassen, ein stiller Abfluss im Wert von $1,05 Milliarden. Ein Wal tauschte mitten im Crash $132 Millionen von Bitcoin in Ether. Wer kauft, während alle anderen verkaufen, und was wissen diese Käufer?

Ethereum Prognose nach dem CPI-Schock: Was die Daten wirklich zeigen

Der US-Verbraucherpreisindex für September fiel am 14. Oktober heißer aus als erwartet. Die Kerninflation stieg auf 2,6 Prozent im Jahresvergleich, nach 2,4 Prozent im August, wie The Coin Republic berichtete. ETH fiel von rund $2.500 auf $2.325 und verlor in der Spitze fast 6 Prozent. CryptoQuant-Analyst Darkfost sprach vom größten stündlichen Liquidationsereignis auf Binance seit sechs Monaten, $106 Millionen in gehebelten Long-Positionen verschwanden laut crypto.news in einer Stunde. Am selben Tag meldeten auch die US-Erzeugerpreise höhere Werte als erwartet, was den Verkaufsdruck noch verstärkte.

Die Binance-ETH-Reserven fielen um 430.000 ETH seit August, ein Rückgang von 11 Prozent im Wert von $1,05 Milliarden. Ein Wal tauschte in fünf Tagen 1.601 BTC gegen 53.095 ETH, $132 Millionen rotierten still von Bitcoin in Ether zum Durchschnittspreis von $2.497. Morgan Stanley kaufte über seinen ETF weitere $4,2 Millionen dazu. BitMine hält über sechs Millionen ETH, etwa 4,9 Prozent des gesamten Umlaufs, und Gründer Tom Lee sprach zuletzt von ETH-Kurszielen zwischen $25.000 und $50.000 in diesem Zyklus.

Am Freitag erholte sich ETH um 4 Prozent auf $2.460, und Analyst Ted Pillows sieht bis $2.550 wenig Widerstand. Changelly erwartet für den Rest des Oktobers eine Spanne zwischen $2.300 und $2.426. Analyst Alex Marzell identifizierte $2.324 als den Punkt, an dem der Verkaufsdruck nachließ, und ETH stieg von dort in neun Stunden um 6 Prozent. Große Adressen kaufen in der Panik, genau wie vor jedem bedeutenden Anstieg der vergangenen Jahre. Das Muster wiederholt sich in Echtzeit, doch bei einem $300-Milliarden-Coin braucht jede Bewegung Milliarden an frischem Kapital. Die nächste echte Vervielfachung findet nicht dort statt, wo jeder hinschaut.

Warum Pepetos gebührenfreie Börse gerade jetzt Aufmerksamkeit verdient

Die Wale kaufen ETH im Crash, weil sie an den nächsten Anstieg glauben. Aber dieselben Wale wissen auch, dass ein $300-Milliarden-Coin keine 100x mehr liefert. Die wirklich großen Renditen entstehen am Anfang, bevor der Markt aufwacht. Pepeto steht genau an diesem Anfang. Der Presale-Preis liegt bei $0,000000188, und $10,38 Millionen sind bereits eingegangen. Der Reiz geht aber weit über den niedrigen Preis hinaus.

Pepeto betreibt bereits eine funktionierende Börse namens PepetoSwap. Auf Uniswap kostet ein Tausch von $1.000 etwa $3 an Gebühren. Auf PepetoSwap liegt die Tauschgebühr bei 0,00 Prozent, man zahlt nur die Netzwerkgebühr. Wer 200 Tauschvorgänge über jeweils $5.000 durchführt, zahlt auf Uniswap $3.000, auf PepetoSwap nichts.

Jeder Tausch wird vorher geprüft, und ein Handel mit einem Token, der kritische Risiken aufweist, wird automatisch blockiert. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und die vollständige Codebasis verifiziert, bevor der Presale startete, sodass Käufer wissen, dass die Verträge sicher auditiert sind. Die Börse funktioniert direkt über MetaMask oder Trust Wallet, ohne weitere Software. Funktionierende Tools und ein niedriger Einstiegspreis geben Pepeto eine breite Anziehungskraft.

Wer den ETH-Kursanstieg um 80 Prozent von $1.510 verfolgt hat, weiß, dass die frühen Käufer die größten Gewinne mitnahmen. Die gleiche Rechnung gilt heute bei Pepeto, nur dass der Einstiegspreis noch Bruchteile eines Cents beträgt. Dieser frühe Einstieg steht heute offen, doch jede neue Presale-Stufe hebt den Boden an.

Fazit

Die Ethereum Prognose endet bei $2.550 als nächstem Widerstand, und ETH braucht Milliarden, um sich wenige Prozent zu bewegen. Ein Presale-Coin mit funktionierender Börse und $10,38 Millionen Vertrauen steht noch am Anfang seiner Kurve. Jeder, der mit ETH reich wurde, kaufte beim ICO 2014 zu $0,311 und wartete. Wer heute bei Pepeto einsteigt, sichert sich den gleichen Vorteil auf der offiziellen Pepeto-Website, bevor die nächste Stufe den Preis anhebt. Das Fenster ist offen, doch es wird mit jedem Tag kleiner.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht ETH nach dem CPI-Crash im Oktober 2026?

ETH fiel um 6 Prozent auf $2.325 und erholte sich am 16. Oktober auf $2.460. Analysten sehen Widerstand bei $2.550 und Unterstützung bei $2.320.

Welche Tools betreibt Pepeto?

Pepeto betreibt PepetoSwap, eine gebührenfreie Börse mit SolidProof-Audit. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.