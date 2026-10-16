BNB News Oktober 2026: Binance löscht zwei Coins über Nacht und niemand erklärt warum

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Die BNB News dieser Woche beginnen mit einem Paukenschlag: Binance hat am 14. Oktober zwei Coins ohne Begründung gestrichen, und innerhalb von Minuten brach einer davon um 20 Prozent ein. EPIC und QUICK verlieren am 28. Oktober ihren Handelsplatz auf der größten Börse der Welt. Gleichzeitig startete Binance am 12. Oktober seine eigene KI-Suite mit 7.000 US-Aktien im Paket. Eine einzige Firma entscheidet, welche Projekte überleben und welche verschwinden.

BNB steht bei 729 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 97,2 Milliarden Dollar. Für Anleger, die das Muster erkennen, stellt sich eine entscheidende Frage. Wer von einer zentralen Börse abhängt, gibt die Kontrolle über sein Investment ab. Projekte, die ihre eigene Infrastruktur mitbringen, spielen nach anderen Regeln.

Was bedeutet die BNB News vom Binance-Delisting für Anleger?

Binance hat am 14. Oktober das Ende des Spot-Handels für Epic Chain und QuickSwap zum 28. Oktober angekündigt. QUICK fiel innerhalb von Minuten um 20 Prozent, EPIC verlor zeitweise 11 Prozent seines Wertes. Laut BeInCrypto nannte Binance keinen konkreten Grund für die Entscheidung. Die Börse verweist auf elf allgemeine Kriterien, ohne zu sagen, welches den Ausschlag gab. Margin-Handel stoppt am 20. Oktober, Futures werden abgewickelt, Einzahlungen enden am 29. Oktober.

Am 12. Oktober startete Binance AI mit einem persönlichen KI-Assistenten und dem Zugang zu über 7.000 US-Aktien in Stablecoins. Laut OneBullEx passt die KI die Oberfläche an den Nutzer an, liefert alle vier Stunden einen Marktbericht und erklärt unbekannte Produkte in Echtzeit. Binance AI Pro soll in der zweiten Oktoberhälfte folgen und natürliche Sprache in automatisierte Handelsstrategien verwandeln. Das Premium-Modell kostet 19,99 Dollar pro Monat. Während Binance also Millionen in die eigene KI-Infrastruktur investiert, können kleine Token-Teams von einem Tag auf den anderen ihren Handelsplatz verlieren.

BNB handelt am 15. Oktober bei 729 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 97,2 Milliarden Dollar.

Die Börse baut ihre eigene Macht aus und entscheidet gleichzeitig, welche kleinen Projekte überleben dürfen. EPIC und QUICK sind nur die jüngsten Beispiele. Die breite Öffentlichkeit erfährt von solchen Entscheidungen erst, wenn der Kurs bereits eingebrochen ist. Die Wale und Insider kennen das Muster, sie bewegen sich, bevor die Nachricht die Masse erreicht. Genau deshalb fließt das kluge Kapital in Projekte, die ihre eigene Börse mitbringen und nicht von einer zentralen Entscheidung abhängen, weil dort die Kontrolle beim Anleger bleibt.

Warum gewinnt Pepeto gerade an Bedeutung?

Binance streicht Coins über Nacht, und die Halter stehen mit leeren Händen da. Pepeto hat aus genau diesem Problem seine Stärke gemacht: Das Projekt bringt eine eigene Handelsinfrastruktur mit, die nicht von einer zentralen Börse abhängt.

Der Presale hat die Marke von 10,38 Millionen Dollar überschritten, und der Token steht bei 0,000000188 Dollar auf der offiziellen Pepeto-Website. Das zentrale Werkzeug ist PepetoSwap, eine bereits aktive Börse mit null Gebühren auf jeden Trade. Die meisten anderen Plattformen berechnen rund 3 Dollar auf einen 1.000-Dollar-Trade, PepetoSwap berechnet nichts. Diese Ersparnis summiert sich schnell für jeden, der täglich aktiv handelt.

Die Brücke verbindet fünf Chains: Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Transfers sind in unter 60 Sekunden abgeschlossen und kosten nichts. Keine verpackten Token, keine gesperrten Gelder, keine dritte Partei im Risiko.

Der Mitgründer hat den originalen Pepe Coin entwickelt. SolidProof hat das vollständige Audit und die KYC-Prüfung durchgeführt und bestätigt, was bedeutet, dass der gesamte Code von einer unabhängigen Sicherheitsfirma auf Schwachstellen untersucht wurde, bevor der Presale geöffnet wurde. Ein ehemaliger Binance-Experte schreibt den Code. Die letzte Stufe war vor dem Zeitplan ausverkauft, jede neue Runde hebt den Preis, und wer wartet, zahlt mehr.

Fazit

Die BNB News zeigen, wohin die größte Börse ihr Geld lenkt und wie schnell sie Projekte fallen lässt. Pepeto bietet den frühen Einstieg, den BNB bei 729 Dollar nicht mehr liefern kann. Über 10,38 Millionen Dollar im Presale, eine ausverkaufte Stufe, steigende Preise und ein Listing, das näher rückt. Der Presale-Preis von heute ist der niedrigste, den es je geben wird. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, solange dieses Einstiegsniveau noch existiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was hat Binance im Oktober 2026 angekündigt?

Binance streicht EPIC und QUICK zum 28. Oktober vom Spot-Handel und startete am 12. Oktober Binance AI mit dem Zugang zu 7.000 US-Aktien. BNB handelt bei 729 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 97 Milliarden Dollar.

Warum zieht der Pepeto-Presale gerade Kapital an?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und betreibt PepetoSwap mit null Gebühren. SolidProof hat den Code geprüft, und ein Listing steht bevor. Den aktuellen Preis zeigt pepetocoin.com.