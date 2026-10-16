Krypto News: Cardano fällt 6 Prozent nach Inflationsdaten - was Kleinanleger jetzt wissen müssen

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Cardano verlor am 15. Oktober mehr als sechs Prozent seines Wertes innerhalb weniger Stunden. Die US-Inflationsdaten lagen über den Erwartungen und lösten eine Verkaufswelle im gesamten Kryptomarkt aus. ADA fiel auf 0,22 Dollar, den tiefsten Stand der Woche. Gleichzeitig verkauften Großinvestoren über 110 Millionen ADA-Token in den Tagen vor dem Einbruch. Dieses Muster wiederholt sich in jedem Zyklus: die großen Spieler verkaufen in die Stärke hinein, während Kleinanleger noch auf den nächsten Anstieg warten. Wer die Mechanik hinter den Krypto News von heute versteht, erkennt auch die Chance, die sich abseits der bekannten Namen bietet. Dieser Artikel erklärt, was hinter dem Cardano-Einbruch steckt und wo sich eine andere Art von Gelegenheit bietet.

Krypto News: Was der Cardano-Absturz über den Markt verrät

ADA wird am 16. Oktober bei rund 0,23 Dollar gehandelt, ein Plus von 5,27 Prozent gegenüber dem Tagestief vom Vortag. Am 15. Oktober fiel der Kurs um 5,88 Prozent auf 0,2216 Dollar, wie Crypto Times berichtete. Das Handelsvolumen stieg dabei um 52 Prozent auf über 527 Millionen Dollar, ein Zeichen für panische Verkäufe. Die US-Verbraucherpreise stiegen um 3,7 Prozent im Jahresvergleich, über der Prognose von 3,6 Prozent. Die Fed trifft sich am 27. und 28. Oktober, und die Angst vor höheren Zinsen drückt Risikoanlagen im gesamten Kryptomarkt.

Krypto-Liquidationen erreichten 800 Millionen Dollar an einem einzigen Tag, laut CoinMarketCap. Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten, dass Wale mit Beständen zwischen 100.000 und 1 Million ADA ihre Positionen in den Tagen zuvor reduziert haben. Über 110 Millionen ADA wurden vor dem Einbruch verkauft. Die Großinvestoren kannten die makroökonomischen Risiken, bevor der breite Markt reagierte.

Am 12. Oktober verzeichnete Cardano seinen aktivsten Tag seit Ende 2021 mit 1.780.896 Transaktionen in einer Epoche. Am 14. Oktober gewann die .ada-Domain-Abstimmung mit 75 Prozent Zustimmung. CIP-0113 ging am 7. Oktober auf dem Mainnet live. Die Technik macht Fortschritte, doch der Kurs folgt nicht. ADA notiert 95 Prozent unter seinem Allzeithoch, und Analysten sehen Unterstützung bei 0,21 Dollar. Wer sich fragt, wo die frühen Chancen dieses Marktes liegen, muss über die bekannten Namen hinausschauen.

Warum Pepeto in den Krypto News immer häufiger auftaucht

ADA verlor sechs Prozent an einem Tag, obwohl die Technik Rekorde brach. Das zeigt, wie abhängig etablierte Coins von den Entscheidungen der Wale bleiben. Wer stattdessen vor dem ersten Listing einsteigt, findet ein ganz anderes Renditeprofil.

Pepeto ist ein Projekt, das auf der Idee aufgebaut ist, dass echte Werkzeuge mehr zählen als Hype. Die Börse PepetoSwap ermöglicht den Tausch von Token zu null Gebühren. Das ist kein Rabatt, das ist kostenlos. Ein Trade über 5.000 Dollar kostet auf PancakeSwap 12,50 Dollar. Auf PepetoSwap kostet er nichts. Über ein Jahr aktiven Handelns summieren sich diese Einsparungen zu echtem Geld, das im Wallet des Händlers bleibt, statt an die Plattform zu fließen.

Pepeto betreibt einen Risikobewerter, der jeden Vertrag mit 42 Tests prüft, bevor ein Kauf freigegeben wird. Er liest den Code, prüft die größten Wallets und führt einen Testkauf und Testverkauf auf einer kopierten Blockchain durch. Token, die sich als Fallen herausstellen, werden blockiert. Dieses Werkzeug allein stellt Pepeto vor die meisten bereits gelisteten Coins, die keinen vergleichbaren Schutz bieten.

Die Mittel im Pepeto-Presale liegen aktuell bei über 10,38 Millionen Dollar. SolidProof hat vor dem Start des Presales jede Zeile des Vertrags geprüft und sämtliche Schwachstellen ausgeschlossen, während das Team einen vollständigen KYC-Prozess durchlaufen hat, was den Presale zu einem der wenigen macht, die von unabhängiger Seite vollständig abgesichert sind. Die Person, die den originalen Pepe-Coin auf den Markt gebracht hat, hat dieses Projekt mitgegründet. Im Entwicklerbereich arbeitet ein Entwickler, der zuvor bei Binance aufgebaut hat. Das Listing steht bevor, und der Presale-Preis ist das Fenster vor dem öffentlichen Handel.

Fazit

Pepe ging 2023 von einem Bruchteil eines Cents auf eine Milliardenbewertung, ohne ein einziges funktionierendes Produkt. Pepeto hat drei funktionierende Werkzeuge, ein Audit, ein verifiziertes Team und ein bevorstehendes Listing, und der Presale-Preis liegt noch weit unter dem, was der erste Börsentag bringen kann. Der Unterschied zwischen dem Presale-Einstieg und dem Listing-Preis ist das Fenster, das sich gerade schließt. Wer über die offizielle Pepeto-Website jetzt einsteigt, hält den niedrigsten Preis, bevor der Markt übernimmt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was ist bei Cardano in den Krypto News von heute passiert?

ADA fiel am 15. Oktober um 5,88 Prozent auf 0,22 Dollar, nachdem die US-Inflationsdaten über den Erwartungen lagen. Die Fed trifft sich Ende Oktober, und Großinvestoren verkauften über 110 Millionen ADA vor dem Einbruch.

Warum interessieren sich Anleger für den Pepeto-Presale?

Pepeto bietet funktionierende Produkte, ein von SolidProof verifiziertes Team und ein bevorstehendes Binance-Listing. Der Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.