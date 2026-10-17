Dubais Behörde für Kultur und Künste (Dubai Culture and Arts Authority, DCAA) hat bekannt gegeben, dass Dubai im Jahr 2025 seine Position als weltweit führender Standort für neue Projekte im Bereich ausländischer Direktinvestitionen (FDI) in der Kultur- und Kreativwirtschaft (CCIs) behauptet hat und damit zum vierten Mal in Folge weltweit den ersten Platz belegt. Nach Angaben von "fDi Markets" der Financial Times, einer führenden Quelle für Informationen zu Greenfield-Auslandsdirektinvestitionen, führte Dubai die Rangliste von 233 Städten an, noch vor London, Singapur, Riad und Bengaluru. Die Ergebnisse spiegeln die Stärke der Investitionsumgebung des Emirats wider sowie dessen Attraktivität für kreative Unternehmen, Investoren, Unternehmer und Talente aus aller Welt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261016196418/de/

Dubai Culture: Dubai ranks first globally in attracting new FDI projects in cultural and creative industries in 2025 (Graphic: AETOSWire)

Im Jahr 2025 zog Dubai 754 neue Projekte in der Kultur- und Kreativwirtschaft an, wobei die Kapitalzuflüsse aus ausländischen Direktinvestitionen in Greenfield-Projekte 3,756 Milliarden US-Dollar erreichten und 19.304 Arbeitsplätze schufen. Gemäß der Definition der "Financial Times" belegte das Emirat weltweit den ersten Platz in Kreativwirtschaft sowohl bei der Anzahl der Projekte als auch bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und den zweiten Platz bei den Kapitalzuflüssen aus ausländischen Direktinvestitionen in neue Projekte.

Das Wachstum erstreckte sich auf die Bereiche Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; spezialisierte Computerprogrammierung; Datenverarbeitung und digitale Dienste; Film, Medien und Gaming; KI-gestützte Kreativtechnologien; kreative Bildung; professionelle Dienstleistungen; Design und Architektur; Kunsthandwerk; sowie Museen und historische Stätten. Diese Bandbreite spiegelt die Vielfalt der Kreativwirtschaft Dubais und ihre Fähigkeit wider, auf technologische und wirtschaftliche Veränderungen zu reagieren.

Indien war die größte Quelle für Greenfield-Kapitalzuflüsse ausländischer Direktinvestitionen in Dubais Kultur- und Kreativwirtschaft und machte 19 des Gesamtvolumens aus, gefolgt von den USA mit 17,5 %, China mit 13 %, Malaysia mit 12 und Großbritannien mit 9 %. Gemessen an der Anzahl der Projekte lag Großbritannien mit einem Anteil von 21,5 an der Spitze, gefolgt von Indien mit 21 %, den USA mit 14 und Frankreich mit 4 %.

Dubais Performance war auf ein Investitionsumfeld gestützt, das ausländischen Investoren uneingeschränkte Eigentumsrechte, eine effiziente Unternehmensgründung, spezialisierte Kreativ- und Technologiecluster, langfristige Aufenthaltsmöglichkeiten für Fachkräfte, eine fortschrittliche digitale und logistische Infrastruktur sowie Zugang zu regionalen und internationalen Märkten bietet. Neben der Dubai Economic Agenda D33 und der Dubai Creative Economy Strategy tragen diese Vorteile zum Wirtschaftswachstum bei und stärken die Position des Emirats als Investitionsstandort für die Kultur- und Kreativwirtschaft.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261016196418/de/

Contacts:

Antoine Boghos

antoine@ciceroandbernay.com