PEKING, Oct. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Breaking through" ist ein Begriff, der heute bei vielen Chinesen Anklang findet. Angesichts der aktuellen Herausforderungen schlägt er eine Brücke zu einem epischen Kriegszug, der sich vor fast einem Jahrhundert ereignete.

"Es ist eine Odyssee, die in der modernen Geschichte ihresgleichen sucht." So schrieb der amerikanische Journalist Edgar Snow vor 90 Jahren, nachdem er im Nordwesten Chinas Mao Zedong und andere Überlebende des Langen Marsches getroffen hatte.

Im Oktober 1934 brachen 86.000 Soldaten der Zentralen Roten Armee angesichts einer drohenden militärischen Niederlage zu einem Marsch auf, der China für immer verändern sollte. Ein Jahr später - im Oktober 1935 - nach Hunderten blutiger Gefechte, der Überquerung reißender Flüsse, dem Erklimmen schneebedeckter Berge und dem Durchqueren tödlicher Sumpflandschaften erreichten sie den Norden der Provinz Shaanxi. Doch nur etwa 8.000 von ihnen hatten überlebt.

Snow drückte es so aus: "Wie auch immer man zu den Roten und ihrer politischen Haltung stehen mag, man kann nicht abstreiten, dass ihr Langer Marsch eine der größten Heldentaten der Militärgeschichte ist. Hannibals Marsch über die Alpen wirkte dagegen wie ein Ferienausflug."

Im Oktober 1936 trafen die letzten Truppen der Roten Armee im Nordwesten Chinas ein. Damit waren ihre drei Hauptkolonnen vereint.

In diesem Oktober jährt sich das Ende des Langen Marsches zum 90. Mal.

Aber wie endet die Geschichte? Um diese Frage geht es in dem neuen Dokumentarfilm von CGTN, Breaking Through. Die Serie - teils Reisebericht, teils Geschichtsdokumentation - zeichnet die Spuren dieser furchtlosen Pioniere nach und beleuchtet dabei nicht nur die Hintergründe und Ursachen des Langen Marsches, sondern auch, wie er China bis heute prägt. Das Fazit regt zum Nachdenken an: Das nachhaltigste Erbe des Langen Marsches sind vielleicht nicht die Denkmäler, die die Route der damaligen Marschteilnehmer säumen, sondern eine ganze Reihe von aktuellen Initiativen, die das Potenzial haben, nicht nur China, sondern die gesamte Welt zu verändern.

Denn wie die Serie deutlich macht, begegnet man überall in diesem riesigen Land Menschen, die mit derselben Opferbereitschaft und Ausdauer ans Werk gehen, die einst die Teilnehmer des Langen Marsches an den Tag legten. Ob beim anhaltenden Fortschritt der kommerziellen Raumfahrtindustrie Chinas oder bei den neuesten Entwicklungen in der EV-Batterieindustrie des Landes - der Geist des Langen Marsches ist deutlich zu spüren. Hinzu kommt, dass viele dieser Innovationen ähnliche Treiber haben wie einst der Lange Marsch: das dringende Bedürfnis, sich aus der Umklammerung zu befreien und neue Wege zu erschließen.

Das war auch den Frauen und Männern bewusst, die vor all den Jahren Shaanxi erreichten. Sie wussten, dass sie überlebt hatten, um weiterzukämpfen, in einem Kampf, bei dem es einzig um die Zukunft ging.

Für sie war die Ankunft in Shaanxi nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Eine gewaltige Flut, die fernab in Jiangxi ihren Anfang genommen hatte und die Geschichte verändern sollte, war nun an einem Ort angekommen, an dem sie vorübergehend zur Ruhe kommen konnte. Doch zurück blieb kein stehendes Gewässer, sondern vielmehr ein Reservoir aus klarem, reinem Wasser, das bis heute nährt und inspiriert.

Der Film Breaking Through auf CGTN.com und Youtube

https://news.cgtn.com/news/2026-10-13/The-March-that-Changed-China-Forever-Breaking-Through-Episode-1-1Rdd9qXpGOk/p.html

https://www.youtube.com/watch?v=9BrsjXSSWS0&t=622s

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