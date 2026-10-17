Die PharmaEssentia Corporation (TWSE: 6446), ein in Taiwan ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, baut ihre globale Präsenz durch Zulassungen neuer Medikamente, klinische Studien und Investitionen im Ausland aus, um ihr in Taiwan entwickeltes innovatives neues Medikament auf weiteren internationalen Märkten einzuführen.

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PharmaEssentia founder and CEO, Dr. Ko-Chung Lin

PharmaEssentia wurde 2003 in Taiwan vom Wissenschaftler Dr. Ko-Chung Lin (???) mit dem Ziel gegründet, innovative Therapien für Patienten weltweit zu entwickeln. Nach Angaben des Unternehmens hat PharmaEssentia integrierte Kompetenzen aufgebaut, die von der hauseigenen Forschung und Entwicklung über die klinische Entwicklung und Herstellung bis hin zur globalen Versorgung und Vermarktung reichen.

Diese Infrastruktur ermöglicht es dem Unternehmen, seine eigenen Innovationen vom Labor auf die internationalen Märkte zu bringen und Patienten weltweit mit Medikamenten zu versorgen, so PharmaEssentia.

Das Unternehmen baut seine globale Reichweite weiter aus, nachdem es im August in den USA und Japan die Zulassung für Ropeginterferon alfa-2b (Ropeg) zur Behandlung der essenziellen Thrombozythämie (ET) erhalten hat, einer seltenen Form von Blutkrebs, die eine übermäßige Thrombozytenproduktion verursacht. Diese Zulassungen folgten auf die im Mai in Taiwan erteilte Zulassung für erwachsene ET-Patienten, die gegenüber Hydroxyharnstoff (HU) resistent sind oder diesen nicht vertragen.

Laut PharmaEssentia ist Ropeg, das unter dem Markennamen BESREMi vermarktet wird, die erste neue, seit fast drei Jahrzehnten zugelassene Therapie für ET und das einzige von der US-amerikanischen FDA sowohl für ET als auch für die Polyzythämie vera (PV), eine weitere seltene Form von Blutkrebs, zugelassene Medikament.

Das Unternehmen erklärte, die Zulassungen stellten einen wichtigen Meilenstein in seinen Bemühungen dar, die Anwendungsbereiche des Medikaments zu erweitern und weltweit mehr Patienten zu helfen.

Ropeg, ein langwirksames, auf Interferon basierendes Medikament, das vom Gründer und CEO von PharmaEssentia, Dr. Ko-Chung Lin, entwickelt wurde, wurde erstmals 2019 in der Europäischen Union für die Behandlung von PV zugelassen, gefolgt von den Vereinigten Staaten 2021 und Japan 2023. Seitdem wurde das Medikament laut Angaben des Unternehmens in rund 50 Ländern für die Behandlung von PV zugelassen und auf den Markt gebracht.

Lin entwickelte Ropeg unter Verwendung einer firmeneigenen PEGylierungstechnologie und fortschrittlicher Synthesetechniken für niedermolekulare Verbindungen, um Polyethylenglykol (PEG) an Interferon alfa zu binden und so ein langwirksames Interferon mit einer stabilen chemischen Struktur und einheitlicher Zusammensetzung zu erzeugen, so PharmaEssentia.

PharmaEssentia erklärte, dass es die vollständigen weltweiten Rechte am geistigen Eigentum für alle Indikationen behält.

Ropeg spiegelt nach Angaben des Unternehmens die integrierten Kompetenzen von PharmaEssentia entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Arzneimittelentwicklung wider.

PharmaEssentia stellt Ropeg selbst her, um Patienten weltweit zu versorgen, und verfügt über die Schlüsseltechnologien und Patente für dessen Entwicklung, Herstellung und Anwendung, hieß es.

Dieses durchgängige System habe es dem Unternehmen ermöglicht, Innovationen vom Labor bis zur Zulassung in Europa, den Vereinigten Staaten und Japan zu bringen, was seine Stärke als globales Pharmaunternehmen unterstreiche, so PharmaEssentia.

PharmaEssentia teilte mit, dass es sowohl in seiner klinischen Phase-3-Studie SURPASS-ET als auch in der einarmigen Phase-2-Studie EXCEED-ET ein optimiertes HIDAT-Schema (High-Initial-Dose Accelerated Titration) angewendet habe, wodurch Patienten die Zieldosis schneller erreichen könnten.

Im Rahmen des HIDAT-Schemas wird die Anfangsdosis von 250 Mikrogramm in der zweiten Woche auf 350 Mikrogramm und bis zur vierten Woche auf die Zieldosis von 500 Mikrogramm erhöht. Diese Optimierung spiegelt die unternehmenseigenen Fähigkeiten von PharmaEssentia wider, die Dosierungsstrategie und den klinischen Einsatz von Ropeg kontinuierlich zu verfeinern, so das Unternehmen.

Gleichzeitig führt das Unternehmen eine globale klinische Phase-3-Studie namens HOPE-PMF durch, um Ropeg als potenzielle Behandlung für die primäre Myelofibrose (PMF) zu evaluieren, eine weitere seltene Form von Blutkrebs mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten. Die Studie konzentriert sich auf Patienten mit PMF im Frühstadium, die in der Regel ohne Behandlung überwacht werden, da für dieses Krankheitsstadium keine medikamentösen Therapien zugelassen sind, so PharmaEssentia.

Über die Arzneimittelentwicklung hinaus hat PharmaEssentia seine globale Präsenz ausgebaut. Seit 2017 hat PharmaEssentia Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten, Japan, Hongkong, China, Südkorea und Singapur gegründet, erfahrene Fachkräfte eingestellt und eigene lokale Teams aufgebaut, um die klinische Entwicklung, das Marketing, den Vertrieb und die Marktaktivitäten voranzutreiben.

PharmaEssentia expandierte zudem durch Lizenzpartnerschaften nach Europa und Lateinamerika. 2026 übernahm PharmaEssentia das kanadische Pharmaunternehmen FORUS Therapeutics Inc., um seine Präsenz in Nordamerika zu stärken und damit die allgemeine betriebliche Effizienz sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, teilte das Unternehmen mit.

Zudem kündigte es Pläne an, rund 46 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsstätte in Puerto Rico zu investieren als Teil einer Strategie, Produktionsstandorte sowohl in Taiwan als auch in den Vereinigten Staaten zu etablieren und die Widerstandsfähigkeit der globalen Lieferkette zu stärken.

2026 näherte sich die Marktkapitalisierung von PharmaEssentia 20 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen als einziges taiwanesisches Biotechnologieunternehmen zu den 50 größten börsennotierten Unternehmen des Landes nach Marktwert zählte.

PharmaEssentia erklärte, Ropeg zeige, wie ein in Taiwan eigenständig entwickeltes innovatives neues Medikament globale Märkte erreichen könne, und unterstreiche damit Taiwans wachsende Wettbewerbsfähigkeit in der Entwicklung innovativer Medikamente. PharmaEssentia erklärte, dass die Aufrechterhaltung dieses Fortschritts eine kontinuierliche klinische Entwicklung, die Erschließung neuer Märkte und eine zuverlässige Versorgung erfordere.

Das Unternehmen erklärte, dass seine Erfahrung auch für Taiwans Biotech-Branche von größerer Bedeutung sei, da sie zeige, dass ein im eigenen Land entwickeltes innovatives Medikament den globalen Markt erreichen könne, wenn Forschungs-, Herstellungs-, Zulassungs- und Vermarktungskompetenzen Hand in Hand ausgebaut würden.

PharmaEssentia bekräftigte sein Engagement, den Zugang der Patienten zu Behandlungen und ihr Wohlbefinden weltweit zu verbessern.

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