Actien-Börse

Die ersten US-Banken haben ihre Quartalszahlen vorgelegt. Endet nun die seit rund einem Monat bestehende relative Schwäche des US-Bankensektors gegenüber dem Gesamtmarkt?Die Gewinne der amerikanischen Banken beeindrucken erneut. Hauptträger waren jedoch nicht allein das klassische Bankgeschäft, sondern auch die ungewöhnlichen Erfolge im Aktienhandel und bei neuen Emissionen. Die Reaktionen des Marktes fielen dennoch deutlich vorsichtiger aus und preisen ein geringeres Wachstum ein, das im laufenden Quartal erwartet wird. Die durchschnittliche Bewertung der Gewinne (annualisiert) liegt deshalb in der üblichen Bandbreite eines robusten Trends, aber geringerer Dynamik. Deshalb sind neue Bankinvestments noch nicht zwingend. Siehe auch Seite 8 der aktuellenVom Hoch im Juni hat der südkoreanische Kospi-Index ein Drittel verloren. Ist der Hype um koreanische Chipaktien damit vorbei oder war es nur eine gesunde Korrektur?Die Erfolge der Südkoreaner im Sektor Chip und KI waren beeindruckend und daraus entstand der Supertrend für den Kospi-Index, der nun in die übliche Korrektur hineingelaufen ist. Ob diese Korrektur schon vollständig absolviert ist, stelle ich in Zweifel. Immerhin ist es eine gesunde Korrektur in einem grundsätzlichen positiven Chiptrend auf lange Sicht. Für die Gesamtkorrektur dieses Marktes nehme ich mir deshalb Zeit.Anthropic will im November an die Börse. Erwarten Sie, dass es ähnlich laufen wird wie beim SpaceX-IPO, also Hype zu Beginn und dann ein starker Rücksetzer?Anthropic hat seinen Börsengang aus gutem Grund in den November verschoben. Einen Super-Börsengang à la SpaceX stellt man inzwischen infrage. Doch auf das richtige Timing kommt es an und auf die Größenordnung. SpaceX erreichte nach dem Blitzstart einen Marktwert von über 2 Bio. $, der anschließend zwischenzeitlich rd. halbiert wurde, und daraus entwickelt sich inzwischen ein brauchbarer Langfristtrend mit angemessenen Kursbewegungen. Auf diese Weise preist der Markt die Umsatz- und Gewinnziele von SpaceX schrittweise ein. In diesem Szenario muss nun Anthropic den richtigen Preis für den Börsenstart finden, wofür es zwei Bedingungen gibt: Es muss genügend Kapital geben, um einen vergleichbaren Blitzstart zu erreichen. Anschließend folgt die übliche Korrektur, wie bei vielen Emissionen dieser Art, und erst danach entsteht der längerfristige Trend. Also: Auf den Blitzstart wird es ankommen und seine Resonanz. Hierbei kann man mitspielen oder es lassen. Die anschließende Korrektur ergibt dann den brauchbaren Boden für echte Investments ohne Glücksspiel. Darin liegt dann die seriöse Einschätzung von Anthropic als Ganzes. Also: Ich warte auf die Konditionen für den Börsengang, dann sehen wir weiter.