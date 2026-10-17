Die Micron-Aktie gerät nach ihrer außergewöhnlichen Rekordrallye zunehmend unter Druck. Am Freitag verlor der Speicherchip-Hersteller -5,63% und schloss bei 878,84 US$. Damit rutschte der Kurs unter eine wichtige Unterstützung. Bärische Signale und Divergenzen in RSI und MACD warnen vor weiteren Verlusten, während das langfristige Elliott-Wellen-Szenario eine größere Korrektur zulässt. Chartanalyse zur Micron-Aktie Der Kurs der Micron-Aktie ist an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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