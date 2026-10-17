Über 200 Millionen Liter Beschichtungsmarkt: Sparc Technologies vereinbart Graphen-Kooperation für den Nahen Osten

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Schutzbeschichtungen sollen Industrieanlagen widerstandsfähiger machen und ihre Nutzungsdauer verlängern. Im Nahen Osten eröffnet dieses Geschäft einen erheblichen Absatzmarkt: Nach einer von Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) angeführten Schätzung könnte der regionale Markt für Schutz- und Schiffsbeschichtungen bis 2030 mehr als 200 Millionen Liter erreichen. Mit einer neuen Kooperation will das australische Technologieunternehmen seine Graphenadditive dort breiter kommerzialisieren.

Wie Sparc am 16. Oktober mitteilte, hat das Unternehmen eine Absichtserklärung mit dem britischen Graphenhersteller Levidian Nanosystems unterzeichnet. Gemeinsam wollen die Partner ecosparc-Beschichtungsadditive mit Graphen von Levidian entwickeln und im Golfkooperationsrat, der sogenannten GCC-Region, vermarkten. Binnen zwölf Monaten streben sie eine verbindliche Entwicklungs- oder kommerzielle Liefervereinbarung an.

Materialentwicklung trifft auf regionalen Marktzugang

Für neue Werkstoffe entscheidet sich der kommerzielle Erfolg nicht allein im Labor. Beschichtungshersteller und industrielle Anwender müssen Produkte prüfen, ihre Verarbeitung bewerten und sie für konkrete Anwendungen qualifizieren. Genau diese Verbindung zwischen Materialentwicklung und Kundenzugang soll die Zusammenarbeit schaffen.

Sparc übernimmt die Entwicklung der ecosparc-Rezepturen und die Prüfungen in seinen ISO-akkreditierten Laboren. Zusammen mit Beschichtungsherstellern und Endanwendern sollen anschließend Qualifikationstests, Feldversuche und Produktspezifikationen vorangetrieben werden.

Levidian liefert dafür Graphen, unterstützt die technische Entwicklung und soll den Zugang zu regionalen Anwendern erleichtern. Genannt werden große Infrastruktureigentümer und nationale Ölunternehmen. Konkrete Kundenaufträge oder Abnahmemengen nennt die Mitteilung allerdings nicht.

Die Kooperation baut bereits auf einem technischen Austausch auf: Levidian hatte Sparc zuvor Graphen für Tests in ecosparc-verstärkten Beschichtungen geliefert. Nun erhält die Zusammenarbeit einen Rahmen für die weitere Entwicklung und Vermarktung.

Graphen als Zusatz für bestehende Beschichtungen

Nach Unternehmensangaben verbessert ecosparc bereits in geringer Dosierung die Eigenschaften handelsüblicher Schutzbeschichtungen auf Epoxidharzbasis. Das Geschäftsmodell setzt damit bei bestehenden Beschichtungssystemen an: Das Additiv soll deren Leistungsfähigkeit erhöhen.

Sparc hat nach eigenen Angaben bereits eine Produktionsanlage für ecosparc in Betrieb genommen und arbeitet mit internationalen Beschichtungsunternehmen sowie großen Anlageneigentümern an Tests, Erprobungen und kommerziellen Partnerschaften.

Die neue Vereinbarung betrifft deshalb den regionalen Ausbau einer bereits entwickelten Produktplattform. Welche Leistungsverbesserungen mit dem Graphen von Levidian in den vorgesehenen Anwendungen erzielt werden, muss das gemeinsame Prüfprogramm konkretisieren. Quantifizierte Ergebnisse dieser Zusammenarbeit enthält die Mitteilung noch nicht.

Perspektive einer Produktion in den Emiraten

Levidian bringt neben seinem Material auch eine bestehende regionale Präsenz ein. Laut Mitteilung hat das Unternehmen gemeinsam mit Dana Gas eine Graphenproduktion im Sharjah Graphene Park aufgebaut.

Seine patentierte LOOP-Technologie wandelt Methan mithilfe von Mikrowellenplasma in Graphen und ein wasserstoffreiches Gas um. Für die Zusammenarbeit mit Sparc ist vor allem die Verbindung aus Graphenangebot, technischer Unterstützung und industriellen Kontakten relevant.

Beide Partner wollen außerdem untersuchen, ob ecosparc-Additive innerhalb von 24 Monaten in den Vereinigten Arabischen Emiraten hergestellt werden können. Voraussetzung ist ein gemeinsam abgestimmter Geschäftsfall. Eine endgültige Investitionsentscheidung oder eine bereits finanzierte Produktionsanlage lässt sich daraus nicht ableiten.

Zwölf Monate bis zur angestrebten verbindlichen Vereinbarung

Die wirtschaftlichen Eckdaten müssen Sparc und Levidian noch gemeinsam ausarbeiten. Dazu gehören Marktvolumen, Herstellung, Vertrieb, Qualitätsanforderungen, geografischer Umfang und Zielpreise. Ein technischer Ausschuss soll monatlich Prioritäten festlegen und Fortschritte prüfen.

Die Absichtserklärung ist nicht exklusiv. Sie enthält verbindliche Regelungen zum Schutz geistigen Eigentums und zur Vertraulichkeit. Der angestrebte Entwicklungs- oder Liefervertrag bleibt dagegen ein künftiger Meilenstein.

Für Anleger schafft die Mitteilung damit einen nachvollziehbaren Zeitrahmen. Entscheidend werden belastbare Testergebnisse, erfolgreiche Anwenderqualifikationen und konkrete kommerzielle Konditionen sein. Umsatzbeiträge oder Margen lassen sich aus den bislang veröffentlichten Angaben nicht berechnen.

Fazit

Der Markt für Schutzbeschichtungen bietet Sparc einen konkreten industriellen Ansatzpunkt für die Kommerzialisierung seiner Graphenplattform. Die in der Mitteilung angeführte Größenordnung von mehr als 200 Millionen Litern regionalem Marktvolumen bis 2030 verdeutlicht die mögliche Absatzbasis. Sie beschreibt allerdings den gesamten Markt für Schutz- und Schiffsbeschichtungen und damit weder einen gesicherten Absatz noch den tatsächlich erreichbaren Anteil von ecosparc.

Positiv ist die Arbeitsteilung: Sparc steuert Formulierungs- und Beschichtungskompetenz bei, Levidian Graphen, technische Unterstützung und regionale Kontakte. Die bereits erfolgte Materiallieferung für Tests gibt der Zusammenarbeit einen praktischen Ausgangspunkt.

Der nächste wirtschaftlich entscheidende Nachweis steht dennoch aus. Innerhalb von zwölf Monaten soll eine verbindliche Entwicklungs- oder Liefervereinbarung entstehen; eine mögliche Fertigung in den Emiraten hängt zusätzlich von ihrer wirtschaftlichen Tragfähigkeit ab. Anleger sollten deshalb vor allem auf Prüfergebnisse, Kundenqualifikationen und vertraglich konkretisierte Mengen achten. Der Wert der Kooperation wird sich daran messen lassen, wie erfolgreich beide Partner aus technischer Zusammenarbeit ein wiederholbares Liefergeschäft entwickeln.

Quellen:

https://clients3.weblink.com.au/pdf/SPN/03149146.pdf?utm_medium=email&_hsmi=35715471&utm_content=35715471&utm_source=hs_email

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