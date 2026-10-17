Die Börsenwoche vom 12. bis 16. Oktober hatte zwei Gesichter. Bis Donnerstag drückten eine überraschend hohe Inflation in den USA und neue Zweifel an der Finanzierung des KI-Booms auf die Stimmung, vor allem Chipwerte gerieten unter Druck. Am Freitag folgte eine kräftige Erholung, weil die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank nachließ. Unter dem Strich gewann der MDAX gut zwei Prozent auf 30.656,65 Punkte und hielt damit Schritt mit dem DAX, der rund zwei Prozent auf 25.622,61 Punkte zulegte. Der TecDAX verbesserte sich um knapp ein Prozent auf 4.015,21 Punkte, der SDAX kam mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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