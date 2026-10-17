Am 17.10.1973 begann eine Zeitenwende für die Weltwirtschaft. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und insbesondere die arabischen Förderstaaten machten deutlich, dass Erdöl weit mehr war als ein Rohstoff für Raffinerien, Tankstellen und Heizungen. Öl war ein geopolitisches Machtinstrument. Wer über seine Förderung und Lieferung bestimmen konnte, besaß einen Hebel, mit dem sich die größten Industrienationen der Welt unter erheblichen Druck setzen ließen.Die erste Ölkrise erschütterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 iNTELLiGENT iNVESTiEREN