GOLD: Kurzfristige Erholung kann eine tragfähige Basis erhalten!

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 43/2026

Der Goldpreis notiert zum Start der KW 43/2026 bei 4.163,90 US-Dollar in einer charttechnischen Konsolidierungsphase, nachdem ein Ausbruch über die 4.200-Dollar-Marke in der Vorwoche abgewiesen wurde. Für die neue Handelswoche prognostizieren wir für Gold aktuell eine Tendenz von seitwärts bis aufwärts mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % für ein Bull-Szenario und 45 % für die Bärenseite. Ob ein erneuter Test der unteren Spanne droht, entscheidet sich an den gleitenden Durchschnitten im Tages- und 4-Stunden-Chart.

?? Das Wichtigste auf einen Blick (Key Takeaways) Gold aktuell im Chart: Der Goldpreis notiert im Tageschart unter der SMA20 (4.191,3 USD), hält sich im 4-Stunden-Chart jedoch noch stabil über dem Support der SMA50 (4.154,0 USD).

Rückblick - Wochenschluss: Nach zähem Seitwärtsverlauf schloss das Edelmetall bei 4.163,9 USD mit einem leichten Wochenverlust von rund 0,65%

Trend-Prognose für KW 43/2026: Übergeordnet seitwärts bis aufwärts (55 - Bull-Wahrscheinlichkeit vs. 45 - Bear-Wahrscheinlichkeit).

Entscheidungsmarke: Erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA50 (4.330,7 USD) neutralisiert das kurzfristig bärische Bild nachhaltig.

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