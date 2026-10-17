SHENZHEN, China, Oct. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit zunehmender Größe von Fahrzeugflotten und der fortschreitenden Vernetzung, Elektrifizierung und softwarebasierten Steuerung von Fahrzeugen stehen Flottenbetreiber vor zwei zentralen Herausforderungen: Sie müssen den Überblick über räumlich verteilte Fahrzeuge in Echtzeit behalten und zugleich immer komplexere Fahrzeugelektronik zuverlässig diagnostizieren können. Um beiden Anforderungen gerecht zu werden, hat ONERugged, eine Marke von Emdoor Information (SZ:001314), ein neues Ökosystem vernetzter, speziell für den jeweiligen Einsatzzweck entwickelter robuster Geräte vorgestellt: den fahrzeugmontierten Computer V82T für das Flottenmanagement und das Fahrzeugdiagnose-Tablet M10A-VDS für die intelligente Fahrzeugdiagnose.

Von manuellen Abläufen zu datengestützten Prozessen

In der Logistik, im Transportwesen, in der Fertigung und im öffentlichen Personennahverkehr müssen Betreiber immer größere und komplexere Fahrzeugflotten verwalten. Dabei geht es nicht nur darum, ein hohes Auftragsvolumen zu bewältigen. Um effiziente und zuverlässige Abläufe sicherzustellen, müssen sie auch jederzeit den Überblick über Fahrzeuge, Fahrer und Fracht behalten. Das herkömmliche Flottenmanagement ist jedoch häufig von manuellen Prozessen und einer begrenzten technischen Ausstattung abhängig. Die Folgen sind verzögerte Kommunikation, ineffiziente Abläufe, höhere Kosten und ein größeres Fehlerrisiko. Gleichzeitig entwickeln sich Fahrzeuge immer mehr zu Plattformen mit alternativen Antrieben und softwaredefinierten Funktionen. Werkstatttechniker benötigen deshalb zuverlässige Diagnosegeräte, mit denen sie Fahrzeugdaten auslesen und Diagnosen durchführen können und die sie bei Wartungsarbeiten auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen unterstützen. Herkömmliche Standardgeräte werden den spezifischen Anforderungen beider Einsatzbereiche häufig nicht gerecht.

Mit der Einführung des V82T und des M10A-VDS begegnet ONERugged diesen Herausforderungen mit robusten Geräten, die gezielt für die jeweiligen Einsatzbereiche entwickelt wurden.

Zu den zentralen Herausforderungen zählen verzögerte Informationsflüsse zwischen Fahrern und Dispositionszentralen, eine unzureichende Robustheit und Anpassungsfähigkeit der Geräte unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen, umständliche manuelle Abläufe, die Effizienz und Sicherheit beeinträchtigen, sowie hohe Wartungskosten aufgrund häufiger Geräteausfälle und aufwendiger Upgrades. Damit werden speziell für den jeweiligen Einsatzzweck entwickelte, robuste Geräte zu einer wichtigen Voraussetzung für die digitale Transformation von Transport, Logistik und Fahrzeugservice. Die neu vorgestellten Lösungen V82T und M10A-VDS von ONERugged wurden gezielt entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Der V82T: Die zentrale Plattform für das Flottenmanagement

Der neu vorgestellte V82T ist ONERuggeds Fahrzeugcomputer der vierten Generation und wurde speziell für die Anforderungen des Flottenmanagements entwickelt. Damit löst das Gerät herkömmliche Allzweckgeräte durch eine auf den jeweiligen Einsatzzweck zugeschnittene Lösung ab. Das 8-Zoll-Display des V82T bleibt dank hoher Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung und automatischer Helligkeitsanpassung unter wechselnden Lichtverhältnissen gut ablesbar. Die 13-MP-Kamera auf der Rückseite ermöglicht zudem die schnelle und präzise Erfassung von Frachtbriefen und Lieferdokumenten.

Die speziell entwickelte Fahrzeughalterung VH82 bietet mehrere Schnittstellen, darunter RS232, AHD und USB, sowie einen breiten Eingangsspannungsbereich von 6 bis 36 V. Flexible Stromversorgungsoptionen ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen Fahrzeugtypen. Ein verbessertes GNSS-Modul, optional durch eine externe Antenne ergänzt, sorgt für eine zuverlässige Positionsbestimmung. Für eine klare Sprachübertragung auch in lauten Umgebungen ist optional ein leistungsstarker 3-W-Lautsprecher erhältlich. Der V82T basiert auf dem Prozessor MediaTek MT6789 und läuft mit Android 14 inklusive Google Mobile Services (GMS). Damit lassen sich Flottenmanagement-Anwendungen zuverlässig ausführen. Integrierte Funktionen für das Mobile Device Management (MDM) und Over-the-Air-Updates (OTA) ermöglichen die zentrale Verwaltung, Fernaktualisierung und Überwachung der dezentral eingesetzten Fahrzeugflotte in Echtzeit.

Für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ist der V82T nach IP65 und MIL-STD-810H zertifiziert. Darüber hinaus wurde das Gerät nach den Automobilstandards ISO 7637-2 und ISO 16750 getestet. Intelligente Akkuschutzfunktionen sowie Sicherheitsmerkmale wie Nahfeldkommunikation und Fingerabdruckerkennung ergänzen die Ausstattung.

Der V82T eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche. In der Logistik und im Transportwesen ermöglicht das Gerät die Echtzeitüberwachung von Fahrzeugstandorten, Geschwindigkeiten und Routen. Dadurch lassen sich Dispositionsprozesse effizienter gestalten und Routen optimieren. Im öffentlichen Personennahverkehr unterstützt der V82T die Überwachung des Fahrzeugstatus und der Fahrgastströme, sodass Fahrpläne flexibler angepasst werden können. In der Fertigung und in E-Commerce-Lieferketten erleichtert das Gerät die Koordination von Fahrzeugflotten, die Routenplanung und die Sendungsverfolgung mit aktuellen Informationen zum Sendungsstatus.

Das M10A-VDS: Professionelle Fahrzeugdiagnose für den gewerblichen Einsatz

Während der V82T für einen reibungslosen Flottenbetrieb sorgt, unterstützt das neue M10A-VDS die zuverlässige Diagnose und Wartung der Fahrzeuge. Das speziell für die Fahrzeugdiagnose entwickelte Tablet lässt sich direkt mit OBD-II-Schnittstellen und Vehicle Communication Interfaces (VCI) verbinden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Endgeräten ist es für Werkstattumgebungen ausgelegt, in denen Öl und starke Vibrationen zum Alltag gehören. Bei stationären Diagnosearbeiten lässt sich das Tablet mithilfe seines integrierten Griffs am Lenkrad befestigen, sodass Techniker beide Hände frei haben. Bei mobilen Inspektionen ermöglicht die drahtlose VCI-Verbindung uneingeschränkte Bewegungsfreiheit rund um das Fahrzeug, während sie gleichzeitig den Zugriff auf Echtzeitdaten gewährleistet.

Das M10A-VDS ist mit Intel Core i5- oder i7-Prozessoren der 12. Generation mit bis zu 10 Kernen und 12 Threads, 16 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher und einer 128-GB-PCIe-SSD ausgestattet. Unter Windows 11 führt das Tablet gängige Fahrzeugdiagnoseprogramme zuverlässig aus. Die Kombination aus zwei Akkus mit 9.800 mAh und 860 mAh ermöglicht eine Betriebsdauer von mehr als zwölf Stunden. Dank Hot-Swap-Funktion lässt sich der Akku im laufenden Betrieb wechseln. Dabei wiegt das Gerät weniger als 1,5 kg. Erweiterbare Schnittstellenmodule für RJ45, USB und RS232 sowie die Unterstützung der Protokolle CAN und DoIP ermöglichen das Auslesen von Fehlercodes, die Programmierung von Steuergeräten und die Durchführung von Wartungsarbeiten. Ein optionaler Barcodescanner reduziert zudem die manuelle Dateneingabe.

Robust bis ins Detail: Das hochauflösende Display mit einer Helligkeit von 700 cd/m² gewährleistet eine gute Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Das Tablet ist für Betriebstemperaturen von -25 °C bis 60 °C ausgelegt und übersteht Stürze aus einer Höhe von bis zu 1,22 Metern. Damit eignet es sich sowohl für Inspektionen im Freien bei niedrigen Temperaturen als auch für den Einsatz in heißen Werkstattumgebungen.

Vernetzt von der Werkstatt bis in die Cloud

Beide neu vorgestellten Geräte sind für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Sie verfügen über die Schutzart IP65, Fallschutz und einen breiten Betriebstemperaturbereich. Dank Dualband-WLAN nach Wi-Fi 6 und 4G-Mobilfunk können Techniker Diagnoseberichte hochladen und Wartungsprotokolle synchronisieren. Bluetooth 5.1, GPS-/GLONASS-Ortung und Fingerabdruckerkennung unterstützen zudem sichere, vernetzte Arbeitsabläufe im Außendienst.

Mit dem V82T und dem M10A-VDS schafft ONERugged mehr Transparenz in betrieblichen Abläufen. Die beiden Geräte unterstützen Unternehmen, ihre Logistik- und Fahrzeugwartungsprozesse intelligenter und datenbasierter zu gestalten und gleichzeitig Kosten zu senken.

Über ONERugged

ONERugged, eine Marke von Emdoor Information (SZ:001314), ist auf hochwertige, robuste mobile Computergeräte und maßgeschneiderte Lösungen für Industriekunden weltweit spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst robuste Handheld-Geräte, robuste Tablets und robuste Notebooks sowie Fahrzeugcomputer und Industrie-PCs mit integriertem Display.

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