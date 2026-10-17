Wochenrückblick - Inflationszahlen und Quartalszahlen bewegen die Märkte

Werbung
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.
In der laufenden Woche standen vor allem neue Inflationsdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA, der Auftakt der US-Quartalsberichtssaison sowie mehrere Unternehmensmeldungen aus Technologie, Software und dem Bankensektor im Fokus. Während sich der DAX am Freitagvormittag stabil zeigte, reagierten US-Technologiewerte zwischenzeitlich empfindlicher auf die höheren US-Preisindikatoren. Zudem rückte Tesla mit der Vorstellung des neuen Roadsters erneut in den Mittelpunkt.
Globaler Aktienmarkt - Globaler Aktienmarkt - Europa stabiler, US-Tech mit mehr Schwankung
Der DAX startete vergleichsweise freundlich in die Woche und zeigte sich im Verlauf insgesamt robuster. Unterstützend wirkten vor allem etwas nachgebende Ölpreise und zwischenzeitlich sinkende Anleiherenditen. Nach einer stabileren Tendenz zu Wochenbeginn hielt sich der deutsche Leitindex auch in der zweiten Wochenhälfte widerstandsfähig und notierte am Freitagvormittag laut Deutsche Börse bei rund 25.600 Punkten. Insgesamt verlief die Woche am deutschen Aktienmarkt damit eher stabil bis moderat freundlich, auch wenn es zwischenzeitlich Gegenwind aus dem Technologiesektor gab.
Etwas unruhiger verlief die Woche an den US-Märkten. Während Standardwerte im Dow Jones Industrial Average vergleichsweise stabil tendierten und am Donnerstag laut Reuters bei rund 52.178 Punkten schlossen, reagierten Technologiewerte sensibler auf die Entwicklung der Renditen und die neuen Inflationsdaten. Der S&P 500 beendete den Donnerstag bei etwa 7.744 Punkten, während der Nasdaq-100 zuletzt bei 29.936 Punkten notierte. Vor allem zur Wochenmitte nahm die Nervosität im Technologiesektor zu. Laut Reuters belasteten Sorgen über höhere Finanzierungskosten und die Nachhaltigkeit der hohen KI-Investitionen insbesondere wachstumsstarke Titel. Insgesamt zeigte sich damit ein gemischtes Bild: Der DAX wirkte im Wochenverlauf eher gefestigt, während die US-Technologiewerte volatiler blieben und stärker auf Zins- und Inflationssignale reagierten.
Produkte auf DAX
Produkte auf S&P 500
Produkte auf Nasdaq-100 Index
Produkte auf Dow Jones Industrial Average
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Die Entwicklungen im Nahen Osten beeinflussten auch in dieser Woche die Märkte. Nach Angaben von Reuters führten Berichte über eine angespannte Sicherheitslage für die Schifffahrt im Golfraum und an der Straße von Hormus zu erhöhter Unsicherheit am Ölmarkt. Da über die Straße von Hormus ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Treibstoffhandels abgewickelt wird, blieb die Entwicklung der Ölpreise ein wichtiger Marktfaktor. Dies rückte auch die möglichen Auswirkungen auf Inflation und Zinsen erneut in den Blick. Zum Wochenschluss ließ der Preisdruck am Ölmarkt zeitweise nach, die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der globalen Ölversorgung blieb jedoch bestehen.
Produkte auf WTI Crude Future
Produkte auf Brent Crude Future
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
In Deutschland bestätigte das Statistische Bundesamt (Destatis) für September eine Inflationsrate von rund 3,3 % gegenüber dem Vorjahr. Treiber waren laut Destatis vor allem höhere Energiepreise, während die Nahrungsmittelpreise mit etwa 0,4 % vergleichsweise moderat stiegen. Für die Eurozone meldete Eurostat für September eine jährliche Teuerungsrate von rund 3,8 %, nach etwa 3,2 % im August.
In den USA berichtete das Bureau of Labor Statistics (BLS) für September einen Anstieg der Verbraucherpreise um rund 0,6 % zum Vormonat; auf Jahressicht lag die Inflationsrate bei etwa 3,7 %. Einen Tag später meldete das BLS für den Erzeugerpreisindex einen Zuwachs von rund 1,3 % zum Vormonat und von etwa 6,3 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Daten rückten die Zinsperspektive erneut stärker in den Vordergrund.
Produkte auf EUR/USD
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Bei Tesla stand die Vorstellung des neuen Roadster im Fokus. Im offiziellen Livestream des Unternehmens präsentierte Tesla das Modell bei einem Event in Texas gemeinsam mit SpaceX-Bezug und sprach von einem Produktionsstart ab 2028. Auf der offiziellen Tesla-Website wird das Fahrzeug als Zweisitzer mit optionalen Zusatzfunktionen beschrieben; zugleich weist Tesla darauf hin, dass bestimmte Ausstattungsvarianten nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind.
Im Technologiesektor rückte in dieser Woche ASML in den Fokus. Der niederländische Halbleiterausrüster meldete am Mittwoch in seiner offiziellen Ergebnisveröffentlichung für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 11,7 Mrd. EUR und einen Nettogewinn von etwa 5,0 Mrd. EUR. Zudem stellte das Unternehmen für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz in der Größenordnung von rund 44 bis 45 Mrd. EUR in Aussicht. Damit blieb die Halbleiterbranche auch in dieser Berichtswoche ein wichtiger Taktgeber für die Marktstimmung.
Auch TSMC berichtete am Donnerstag in seiner offiziellen Ergebnisveröffentlichung für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 1.494 Mrd. Taiwan-Dollar sowie einen Nettogewinn von etwa 763 Mrd. Taiwan-Dollar. Für das vierte Quartal stellte TSMC zudem Erlöse in einer Größenordnung von rund 52 bis 54 Mrd. USD in Aussicht. Die Zahlen unterstreichen, dass die Nachfrage nach führenden Chiptechnologien weiterhin hoch bleibt.
Produkte auf Tesla Inc.
Produkte auf ASML Holding N.V.
Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)
Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".
Zum Instagram-Channel der HSBC
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .
Quelle: HSBC
Newsletter kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
Werbehinweise
Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Lizenzhinweise
"DAX", "TecDAX", "MDAX", "VDAX-NEW", "SDAX", "DivDAX", "X-DAX" und "GEX" sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der ISS STOXX Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.
EURO STOXX 50, STOXX 50, STOXX 600 und seine Marken, STOXX Europe 600 Oil & Gas, STOXX Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50 DVP, EURO STOXX Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die Finanzinstrumente werden von der STOXX Ltd., der ISS STOXX Index GmbH oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt.
Der "S&P 500" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's und S&P sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.
Nasdaq und Nasdaq-100 Index sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.
Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.
Der "Dow Jones Industrial Average" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's und S&P sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average.
Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
© 2026 HSBC