XRP Prognose für Oktober nach dem Inflationsschock, reicht die Erholung bis 1,38 Dollar?

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Die XRP Prognose steht nach einer turbulenten Woche wieder auf dem Prüfstand, denn der Token rutschte nach heißen US-Inflationsdaten zeitweise bis auf 1,29 Dollar. Innerhalb von vier Tagen wurden am gesamten Kryptomarkt Positionen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar zwangsweise aufgelöst. Am Freitag notiert XRP wieder um 1,34 Dollar, weil Käufer die Zone bei 1,32 Dollar verteidigt haben. Gleichzeitig wetten Privatanleger auf den großen Börsen auffallend klar auf steigende Kurse. Doch genau diese einseitige Wette wirft eine unbequeme Frage auf. Reicht die Erholung für einen echten Ausbruch, oder bleibt das Kursziel bei einem Coin dieser Größe begrenzt?

XRP Prognose zwischen 100-Tage-Linie und 200-Tage-Linie

Auslöser des Rückgangs waren die US-Verbraucherpreise, die höher ausfielen als erwartet. Laut The Crypto Basic fiel XRP danach in weniger als 15 Minuten von 1,38 Dollar auf 1,3574 Dollar und rutschte anschließend weiter Richtung 1,30 Dollar. Trotzdem zeigen die Daten von Coinglass ein erstaunlich optimistisches Bild. Auf Bybit liegt das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen bei 3,92, auf OKX bei 3,26, und beide Werte gelten als extrem bullisch.

Die aktuelle XRP Prognose von CoinDCX liefert dazu klare Marken. XRP handelt demnach knapp über der 100-Tage-Linie bei 1,3389 Dollar, liegt aber noch 2,82 Prozent unter der 200-Tage-Linie bei 1,378 Dollar. Hält diese Unterstützung, sehen die Analysten bis Ende Oktober 1,38 Dollar, mit Widerstand bei 1,43 Dollar und Unterstützung bei 1,25 Dollar. Für die kommende Woche erwarten sie einen Kurs um 1,36 Dollar in einem Band von 1,28 bis 1,40 Dollar. Bei einem Marktwert von rund 84,5 Milliarden Dollar wäre selbst das Monatsziel nur ein Plus von knapp drei Prozent.

Damit zeigt die XRP Prognose eine Richtung, aber keinen großen Hebel. Ein Coin mit mehr als 84 Milliarden Dollar Bewertung braucht gewaltige Kapitalzuflüsse, um sich auch nur zu verdoppeln. Viele Anleger fragen sich deshalb, wo sich die Lücke zwischen Einstieg und späterem Börsenpreis heute noch deutlich weiter öffnet.

Pepeto und die Lücke, die große Coins nicht mehr bieten

Während Privatanleger bei XRP mit Hebel auf ein Ziel von 1,38 Dollar setzen, rechnen andere Wallets schon in einer ganz anderen Größenordnung. In Gesprächen über Einstiege mit echter Rechnung dahinter taucht derzeit immer wieder Pepeto auf. Das Projekt sammelte mehr als 10 Millionen Dollar ein, und zwar genau in den Wochen, in denen der breite Markt blutete.

Im Zentrum steht der PepetoAI Risk Scorer, der jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg einer Gefahrenprüfung unterzieht. Damit erhält jede Wallet einen Einblick, den institutionelle Handelsdesks sonst hinter verschlossenen Türen behalten. Gebaut wurden diese Börsenwerkzeuge von einem Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe allein mit Community und einem Angebot von 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar brachte. Die Werkzeuge sind nicht bloß angekündigt, sie funktionieren bereits. Die Swap-Engine wickelt Cross-Chain-Trades ohne Gebühren ab, sodass die volle Position erhalten bleibt, statt mit jeder Transaktion zu schrumpfen.

Die gesamte Infrastruktur stammt von einem ehemaligen Binance-Architekten. Bevor der Presale startete, hat SolidProof den kompletten Code des Smart Contracts geprüft und verifiziert, weshalb Käufer hier nicht auf ein ungeprüftes Versprechen setzen. Gleichzeitig rückt das geplante Binance-Listing näher, und genau dieser Termin könnte zum eigentlichen Ereignis werden. Bei einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar ist die Spanne bis zum späteren Börsenpreis kein Ratespiel, sondern eine Rechnung.

Wer jetzt einsteigt, spekuliert nach dieser Logik weniger, als dass er sich positioniert. Während die XRP Prognose um wenige Prozent kreist, könnte bei Pepeto der Abstand zwischen Presale und Listing über das Ergebnis entscheiden. Die Wallets, die heute kaufen, haben diese Rechnung bereits abgeschlossen, während die breite Masse sie noch nicht eingepreist hat.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt nach oben, doch bei über 84 Milliarden Dollar Marktwert wächst der Coin nur in kleinen Schritten. Selbst wenn die XRP Prognose bei 1,38 Dollar aufgeht, bleibt es ein Plus von wenigen Prozent. In Pepeto flossen bereits mehr als 10 Millionen Dollar, weil frühe Käufer sehen, was der Markt nicht eingepreist hat. Der Mitgründer hat das 11-Milliarden-Modell mit Pepe schon bewiesen, deshalb existiert diese Lücke. Endet der Presale, bleibt nur der Börsenpreis, der frühen Wallets mehr bringen könnte als XRP. Die Lücke schließt sich Runde für Runde, und mit dem Listing verschwindet der Presale-Preis für immer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle XRP Prognose für Oktober?

Die aktuelle XRP Prognose sieht bis Ende Oktober ein Ziel von 1,38 Dollar, solange die Unterstützung an der 100-Tage-Linie bei rund 1,34 Dollar hält. Der nächste Widerstand liegt bei 1,43 Dollar, und für die kommende Woche erwartet CoinDCX rund 1,36 Dollar.

Warum achten Presale-Käufer gerade auf Pepeto?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einer Lücke bis zum Listing, die XRP bei über 84 Milliarden Dollar Marktwert nicht mehr bieten kann. Der Smart Contract ist von SolidProof geprüft, und der Zugang zum Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com. Die Werkzeuge, darunter der PepetoAI Risk Scorer, sind bereits in Betrieb.