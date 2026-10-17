XRP Prognose Oktober 2026, XRP Kurs testet nach 3 Prozent Plus die 200-Tage-Linie

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Die XRP Prognose steht vor einem entscheidenden Test, denn XRP kletterte am Freitag um 3,2 Prozent auf rund 1,34 Dollar. Genau unter der 200-Tage-Linie bei etwa 1,36 Dollar kam der Anstieg jedoch erneut ins Stocken. Gleichzeitig wanderten 84 Millionen XRP auf Börsen-Wallets, was oft auf Verkaufsabsichten hindeutet. Aus den Spot-ETFs fließt dagegen kaum Geld ab, und ein Analyst sieht sogar Parallelen zur Rally von 2023 mit bis zu 3,20 Dollar, sofern die nächste Hürde fällt. Welche Seite setzt sich durch, und was bedeutet das für die XRP Prognose?

XRP Prognose nach Ledger-Fix und ausgeglichenen ETF-Flüssen

Laut ad-hoc-news notierte der XRP Kurs am 16. Oktober bei 1,34 Dollar und damit 3,21 Prozent über dem Vortagesschluss. Bei den Spot-ETFs glichen sich am 15. Oktober ein Plus von 3,64 Millionen Dollar bei Franklin und ein Minus von 3,75 Millionen Dollar bei Bitwise fast aus. Ein Update zu einem behobenen Ledger-Fehler rund um die Obergrenze von 100 Milliarden XRP kann frühestens am 23. Oktober aktiviert werden.

Die Analysten von CoinDCX sehen den Kurs knapp 2,8 Prozent unter dem langfristigen Trend bei 1,378 Dollar. Entscheidend ist die 100-Tage-EMA bei 1,3389 Dollar, denn hält sie, liegt das Ziel bis Ende Oktober bei 1,38 Dollar mit Unterstützung bei 1,25 und Widerstand bei 1,43 Dollar. Erst darüber gewinnt das Szenario einer Rally wie 2023 an Gewicht.

Für die XRP Prognose bedeutet selbst das Ziel von 1,38 Dollar nur ein Plus von rund drei Prozent. Bei über 84 Milliarden Dollar Börsenwert braucht jeder größere Sprung Milliarden an frischem Kapital, das vor allem bei Institutionen liegt. Private Anleger suchen deshalb nach Werkzeugen, mit denen sie mehr als ein paar Prozent erreichen können.

Während die XRP Prognose um Cent ringt, baut Pepeto die Werkzeuge für private Trader

Während große Plattformen für Konzern-Treasuries und Zahlungsanbieter entstehen, bekommt der normale Trader, der die nächste XRP Prognose liest, dort keinen Platz am Tisch. Genau diese Lücke will Pepeto schließen, und deshalb zieht der Presale Aufmerksamkeit auf sich, während größere Coins stagnieren. Was vermögende Wallets vom Rest unterscheidet, sind drei Dinge, nämlich Token ohne Wertverlust über Chains zu bewegen, ohne Gebühren zu handeln und Risiken früh zu erkennen.

Pepeto bündelt alle drei Funktionen auf einer Plattform, die bereits gebaut ist und kein bloßes Whitepaper-Versprechen bleibt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne die Reibung, die sonst bei jeder Überweisung Zeit und Geld kostet. PepetoSwap ergänzt das als Börse ohne Gebühren, sodass Trader ihre Gewinne behalten, statt bei jedem Tausch Zwischenhändler zu bezahlen. Wer nach einer XRP Prognose handeln will, kann so über jede Chain hinweg agieren und behält dabei den vollen Wert seiner Position.

Der Presale hat in einer Phase, in der Angst den Markt bestimmt, mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Diese Zugkraft dürfte von einem Produkt kommen, das Menschen wirklich nutzen wollen, nicht von Euphorie im Bullenmarkt. Ein Audit von SolidProof hat den kompletten Code über das gesamte Angebot von 420 Billionen Token vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, weshalb Käufer hier auf eine unabhängig bestätigte Grundlage setzen können.

Das erwartete Listing bei Binance ist das Ereignis, das den heutigen Presale-Preis von 0,000000188 Dollar zu einer Zahl machen könnte, über die frühe Käufer noch lange sprechen. Gebaut wurde Pepeto von einem Mitgründer von Pepe, der bereits gezeigt hat, dass Meme-Energie und eine echte Community Marktwerte in Milliardenhöhe erreichen können. Diesmal kommen Werkzeuge hinzu, die dieser Energie eine echte Funktion geben. Für Trader, die neben XRP ein neues Ziel für ihr Kapital suchen, ist diese Kombination nur bis zum Listing zum Presale-Preis zu haben.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an wenigen Cent rund um die 200-Tage-Linie, und selbst das Ziel von 1,38 Dollar bringt nur ein kleines Plus. Die Wallets, die in der schwachen Marktphase Kapital in Pepeto gesteckt haben, investieren nicht ohne Blick auf das Listing. Bei 84 Milliarden Dollar Börsenwert fehlt XRP der Hebel, den ein junges Projekt vor seiner Börsennotierung noch besitzt. Ein Pepe-Mitgründer mit gebührenfreier Börse, Cross-Chain-Bridge und erwartetem Binance-Listing ist eine Kombination, die womöglich nur einmal pro Zyklus vorkommt. Wer sich den heutigen Preis jetzt sichert, ist dabei, bevor das Listing ihn in eine mögliche Rendite für frühe Käufer verwandelt. Dieses Fenster zu verpassen, könnte die Entscheidung sein, die in diesem Zyklus am längsten nachwirkt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Ende Oktober 2026?

Die XRP Prognose von CoinDCX sieht bis Ende Oktober 2026 ein Ziel von 1,38 Dollar, solange XRP die 100-Tage-EMA bei 1,3389 Dollar hält.

Warum interessieren sich XRP-Anleger für Pepeto?

XRP-Anleger interessieren sich für Pepeto, weil das von SolidProof geprüfte Projekt eines Pepe-Mitgründers eine Cross-Chain-Bridge und die gebührenfreie Börse PepetoSwap bietet. Der Presale läuft vor dem erwarteten Binance-Listing über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.