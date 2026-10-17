Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS - volle Auftragsbücher, fallende Kurse? So sah es in den letzten Monaten aus. Defense wandelte sich vom Highflyer zur lame duck in den Depots. Auch die Analysten wurden mti fallenden Kursen vorsichtiger. Freitag auf einmal alle Defensewerte mit kräftigem Plus. Vorne im jeweiligen Index.woran lag es? Kurzes Aufflackern oder mehr? Freitag gab es eine Nachrichtenlage, die wieder den Blick auf die ungebrochenen Perspektiven der gesamten Defenseindustrie lenkten. Und das waren keine Eintagsfliegen. Es ging um mehr. Und so könnte der Tag an dem die grossen Ki- und Techwerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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