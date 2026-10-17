Krypto News: Bitcoin Aktuell bärenstark - Ausbruch über 90.000 USD in Sicht?

Als Finanz- und Krypto-Experte Jens Klatt verfolge ich die Entwicklungen am Markt für digitale Vermögenswerte täglich mit großer Aufmerksamkeit. Aktuell zeigt sich Bitcoin im jüngsten KI-Unwetter der Tech-Märkte bemerkenswert standfest.

Während techlastige Aktienmärkte unter den Böen fallender Chip- und KI-Werte ins Schlingern gerieten, hielt sich die wichtigste Kryptowährung im Bereich um 80.000 bis 84.000 US-Dollar und verteidigte diese psychologisch wichtige Marke trotz deutlichem Gegenwind. Für alle Anleger, die nach frischen Krypto News suchen und wissen wollen, wie Bitcoin aktuell einzuordnen ist, liefert diese relative Stärke ein äußerst spannendes Signal. Im Folgenden schlüssele ich die wichtigsten Marktdynamiken für Sie auf.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.