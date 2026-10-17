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Die Bitcoin Prognose stand am Donnerstag für zwei Stunden auf der Kippe. Nach überraschend hohen US-Erzeugerpreisen rutschte der Kurs auf rund 79.800 Dollar und durchbrach damit eine Marke, die Käufer zuvor zweimal verteidigt hatten. Am Freitag notiert Bitcoin wieder bei etwa 81.300 Dollar, doch die Woche könnte trotzdem die zweite mit Verlust in Folge werden. Gleichzeitig bleiben die Spot-ETFs seit Wochen auf der Verkäuferseite. Ist der Rücksetzer also nur eine Atempause vor dem nächsten Anstieg? Und wenn Bitcoin selbst im besten Fall nur zur alten Stärke zurückfindet, wo liegt dann noch echtes Potenzial?

Bitcoin Prognose nach dem dritten Test der 80.000-Dollar-Marke

Der Bitcoin Kurs liegt laut CoinDesk am Freitag bei rund 81.300 Dollar bei einem Handelsvolumen von 11,35 Milliarden Dollar in 24 Stunden. Am Morgen notierte er nach Angaben von Fortune sogar bei 82.644 Dollar. Auslöser des Rückschlags am Donnerstag waren überraschend hohe US-Erzeugerpreise, die Sorgen vor länger hohen Zinsen schürten. Erst als die Renditen von US-Staatsanleihen und der Ölpreis nachgaben, kehrten die Käufer zurück.

Technisch hat sich die Zone um 80.000 Dollar damit als wichtigste Unterstützung bestätigt, denn sie hielt innerhalb einer Woche zum dritten Mal. Nach oben bleibt die Marke von 84.000 Dollar das Hindernis. Die ETF-Ströme hinken dagegen hinterher, denn nach Daten von Farside summieren sich die Abflüsse aus den US-Spot-Fonds seit Monatsbeginn auf rund 540 Millionen Dollar. Die Bitcoin Prognose hängt deshalb an zwei Signalen, einem Sprung über 84.000 Dollar und spürbaren Zuflüssen in die Fonds.

Selbst im Erfolgsfall bleibt der Abstand zur alten Stärke groß, denn der Kurs liegt gut 35 Prozent unter dem Rekordhoch von etwa 126.000 Dollar aus dem Oktober 2025. Die Bitcoin Prognose verspricht deshalb vor allem Erholung, aber kaum noch Vervielfachung. Damit stellt sich die Frage, wo der Markt heute noch jene frühen Einstiege bietet, die Bitcoin einst so wertvoll gemacht haben.

Pepeto startet dort, wo die Bitcoin Prognose an ihre Grenzen stößt

Die Zahlen zu Bitcoin bestätigen, was aufmerksame Anleger längst berechnet haben. Große Coins erholen sich, und doch bleibt der Preis selbst über 80.000 Dollar weit unter einem Hoch, für dessen Aufbau es Jahre brauchte. Pepeto beantwortet genau die Frage, die diese Zahlen offenlassen.

Das Projekt startet mit einem festen Angebot von 420 Billionen Token, das jede Woche kleiner wird, weil Token dauerhaft aus dem Umlauf verschwinden. Mit jeder Runde wird so jeder verbleibende Token knapper. Knappheit zahlt sich aber nur für den Anleger aus, der sein Kapital bewegen kann, ohne unterwegs Wert zu verlieren. Genau das leistet die Cross-Chain-Bridge, die Vermögenswerte ohne Kosten zwischen verschiedenen Blockchains überträgt. Weil jede Bewegung von Kapital ein Risiko bedeutet, bewertet PepetoAI jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg, bevor auch nur ein Dollar auf dem Spiel steht.

So schützt jeder Baustein den nächsten. Hinter dieser Schutzkette steht der Kopf, der auch den ursprünglichen Pepe-Token aufgebaut hat. Bevor der Presale überhaupt öffnete, hat das Prüfunternehmen SolidProof den kompletten Code des Projekts untersucht und verifiziert, weshalb Käufer auf eine unabhängig kontrollierte Grundlage setzen. Mit 10,38 Millionen Dollar an zugesagtem Kapital und einem erwarteten Binance-Listing, das näher rückt, bietet Pepeto zum Preis von 0,000000188 Dollar einen Einstieg, den Bitcoin nicht mehr bieten kann.

Der Abstand zwischen Presale-Preis und Börsenkurs ist genau der Bereich, in dem aus einer Rechnung der Erholung eine Rechnung der Vervielfachung werden könnte. Für Bitcoin wäre schon der Weg zurück auf 100.000 Dollar ein Plus von gut 20 Prozent, auf das institutionelles Kapital über Monate hinarbeitet. Die Bitcoin Prognose belohnt Geduld. Das Presale-Fenster von Pepeto belohnt dagegen Geschwindigkeit, denn es bleibt nur bis zum Listing geöffnet.

Fazit

Die Bitcoin Prognose deutet auf Erholung hin, doch bei einer Bewertung in Billionenhöhe ist eine Vervielfachung kaum noch drin. Die Anleger, die aus kleinen Einsätzen siebenstellige Depots machten, kauften nie erst nach dem Signal, sie waren nicht klüger, sondern schneller. Die besten Einstiege verschwanden in jedem Zyklus binnen Tagen. Pepeto befindet sich noch im Presale, Wochen vor dem erwarteten Listing, und der Preis steigt mit jeder Stufe. Genau so ließen Millionen Menschen frühe Chancen bei DOGE und SHIB verstreichen. Wenn Sie zu lange warten, schließt sich auch dieses Fenster Runde für Runde, bis der Presale-Preis nur noch eine Erinnerung ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für die kommenden Tage?

Die Bitcoin Prognose hängt kurzfristig an der Zone um 80.000 Dollar, ein Schlusskurs oberhalb von 84.000 Dollar würde die Erholung bestätigen.

Ist Pepeto geprüft und wo kann man investieren?

Ja, Pepeto wurde vor dem Start des Presales von SolidProof geprüft. Der Einstieg erfolgt über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.