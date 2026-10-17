Bitcoin Prognose am 16. Oktober, Ölschock drückt BTC auf 81.400 Dollar, kommt jetzt die Wende?

Anzeige / Werbung

Die Bitcoin Prognose hat sich innerhalb weniger Stunden gedreht, denn BTC fiel am Freitagnachmittag von über 82.000 auf rund 81.400 US-Dollar zurück. Auslöser war ein plötzlicher Sprung des Ölpreises auf 101 US-Dollar je Barrel, nach Berichten über einen Angriff auf eine saudische Pipeline. Gleichzeitig hinkt Bitcoin seiner üblichen Oktober-Bilanz um rund zehn Prozentpunkte hinterher. Der Monat, den viele Anleger als Uptober feiern, entwickelt sich damit bislang zur Enttäuschung. Ist das nur ein kurzer Stimmungsschock, oder kippt die Bitcoin Prognose in eine längere Schwächephase? Und wo finden Anleger die stärkere Chance, wenn selbst Bitcoin auf der Stelle tritt?

Bitcoin Prognose zwischen Ölpreis, Zinssorgen und schwachen ETF-Zuflüssen

Der Handelstag begann für Bitcoin vielversprechend, denn laut CoinDesk kletterte BTC am Morgen wieder über 82.000 US-Dollar, nachdem der Kurs am Donnerstag kurz unter 80.000 US-Dollar gefallen war. Am Nachmittag belasteten Verkäufe bei KI-Werten und eine auf 5,125 Prozent gestiegene Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen alle riskanten Anlagen, und Strategy verlor sogar 9,2 Prozent. Ausgangspunkt jeder Bitcoin Prognose ist damit ein Kurs von rund 81.400 US-Dollar.

Laut Fortune liegt der Kurs rund 25.600 US-Dollar unter dem Vorjahresniveau. Die US-Spot-ETFs verzeichneten am Donnerstag nur einen dünnen Nettozufluss von fünf Millionen US-Dollar, während sich die Abflüsse seit Monatsbeginn auf rund 540 Millionen US-Dollar summieren. Laut KuCoin lag BTC am 15. Oktober 3,2 Prozent unter dem Monatsstart, obwohl der historische Schnitt hier ein Plus von 6,7 Prozent zeigt.

Catherine Chen von Binance wertet den Rückgang dennoch als Stimmungsschock und nicht als strukturellen Bruch. In den nächsten Tagen gilt die Zone zwischen 82.500 und 83.000 US-Dollar als erste Hürde, darüber wartet der Widerstand bei 84.000 US-Dollar. Selbst ein Ausbruch wäre bei rund 1,6 Billionen US-Dollar Börsenwert nur ein Plus von wenigen Prozent, und bis zum Rekordhoch von rund 126.000 US-Dollar fehlen noch etwa 55 Prozent. Für kleinere Budgets zählt deshalb die Frage, wo jeder neue Kaufauftrag den Preis noch direkt bewegen kann.

Während BTC kämpft, lässt Pepeto jeden Handel auf den Preis einzahlen

Während die Bitcoin Prognose zeigt, dass selbst Millionenzuflüsse in ETFs den Kurs kaum bewegen, setzt Pepeto genau dort an, wo neues Kapital noch Wirkung entfalten kann. Dass inzwischen 10,38 Millionen US-Dollar in den Presale geflossen sind, hat laut dem Projekt weniger mit Hype als mit Mathematik zu tun. Die gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine senkt die Handelskosten nämlich auf null.

Wenn die erwartete Binance-Notierung kommt und Volumen in den Markt strömt, kann so jeder einzelne Tausch zu direktem Kaufdruck auf den Token werden, statt als Gebühr bei einem Zwischenhändler zu versickern. Diesen Mechanismus bauen die meisten Presale-Projekte nie auf, und er könnte den Tag der Notierung grundlegend verändern. Der Kaufdruck trifft dabei auf ein Angebot, das die wöchentlichen Burns Woche für Woche verkleinern. Ein Gesamtangebot von 420 Billionen Token klingt groß, bis man sieht, wie die regelmäßigen Burns es Stück für Stück verdichten.

Der PepetoAI Risk Scorer bewertet jede Position von der Eröffnung bis zum Schließen, damit Kapital im Ökosystem zirkuliert, statt durch schlechte Einstiege abzufließen. Die Cross-Chain-Bridge erweitert den Trichter, indem sie Kapital aus jeder Blockchain zu einem einzigen Token führt. Die Nachfrage wächst so aus mehreren Richtungen. Das Angebot zieht sich gleichzeitig zusammen, und der Preis kann dieser Lücke folgen.

Hinter dem Projekt steht der Mitgründer des ursprünglichen Pepe, während ein ehemaliger Binance-Experte den Weg zur Börsennotierung mitgestaltet. Bevor der erste Dollar in den Presale floss, hat SolidProof sämtliche Smart Contracts von Pepeto geprüft und bestätigt, weshalb Käufer hier auf einen vollständig verifizierten Code setzen können. Wer jetzt einsteigt, zahlt noch 0,000000188 US-Dollar je Token. Die erwartete Notierung bei Binance rückt näher. Mit ihrem Start dürfte dieser Presale-Preis verschwinden und mit ihm der Abstand, aus dem frühe Käufer ihre Rendite ziehen könnten.

Fazit

Während die Bitcoin Prognose an Marken wie 84.000 US-Dollar hängt, brauchen Burns und gebührenfreier Kaufdruck bei Pepeto keinen Bitcoin-Ausbruch. Selbst eine freundliche Bitcoin Prognose bedeutet bei 1,6 Billionen US-Dollar Börsenwert nur langsames Wachstum, ein junger Token mit schrumpfendem Angebot kann ganz andere Spielräume haben. SHIB-Anleger standen 2021 vor einer ähnlichen Entscheidung. Wer auf noch eine Bestätigung wartete, zahlte jahrelang für diese Geduld, während frühe Wallets aus Bruchteilen eines Cents Vermögen machten. Bei Pepeto formt sich dieselbe Weichenstellung, Burn für Burn. In einigen Monaten könnte diese Phase für frühe Käufer zur Geschichte außergewöhnlicher Renditen werden, für alle anderen zur verpassten Chance.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für die kommenden Tage aus?

Vorsichtig, denn BTC muss erst die Zone von 82.500 bis 83.000 US-Dollar zurückerobern, bevor der Widerstand bei 84.000 US-Dollar in Reichweite kommt.

Warum interessieren sich Anleger für den Pepeto Presale?

Anleger setzen auf Pepeto wegen gebührenfreier Swaps, wöchentlicher Burns und eines von SolidProof geprüften Codes. Den Presale erreichen Sie über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.