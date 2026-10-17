LOS ANGELES (dpa-AFX) - Ein schnell um sich greifendes Feuer in Südkalifornien hat nach Angaben der Feuerwehr mindestens sechs Häuser beschädigt oder zerstört. Das sogenannte Norte-Feuer bei San Clemente, rund 90 Kilometer südlich von Los Angeles, sei am Freitag innerhalb weniger Stunden auf eine Fläche von rund zwei Quadratkilometern angewachsen, teilte Feuerwehr-Chef Mark Backoff im Bezirk Orange County mit. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Mehr als 500 Helfer waren gegen die Flammen im Einsatz. Ein Feuerwehrmann musste wegen Hitzeerschöpfung behandelt werden, hieß es. Die Temperaturen in Südkalifornien kletterten stellenweise auf über 30 Grad Celsius an. Für einige Regionen hat die Wetterbehörde Santa-Ana-Winde vorhergesagt - das sind starke, trockene Winde, die Feuer schnell vorantreiben können.

Der zuständige Energieversorger Southern California Edison schaltete in besonders gefährdeten Gebieten vorsorglich den Strom ab. Heftige Windböen können Strommasten und Leitungen beschädigen und Funken auslösen. Dies hatte in der Vergangenheit wiederholt Brände verursacht./mub/DP/zb