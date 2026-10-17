Ethereum Prognose am 16. Oktober, warum ETH nach dem Inflationsschock an 2.500 Dollar scheitert

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Die Ethereum Prognose hat sich innerhalb von 48 Stunden zweimal gedreht. Am Donnerstag drückten heiße US-Inflationsdaten ETH kurzzeitig bis auf rund 2.320 Dollar, am Freitag kletterte der Kurs bis knapp 2.490 Dollar und fiel am Abend wieder auf etwa 2.410 Dollar. Dabei liegt Ethereum noch immer mehr als ein Drittel unter dem Vorjahresniveau. War der Sprung der Beginn einer echten Erholung oder nur eine kurze Atempause vor dem nächsten Rückschlag? Die Antwort hängt an wenigen Marken, die jetzt über die weitere Ethereum Prognose entscheiden.

Ethereum Prognose und ETH Kurs, Shorts liquidiert und 2.500 Dollar als nächste Hürde

Auslöser der jüngsten Bewegung waren neue Daten zur US-Erzeugerinflation, die deutlich höher ausfielen als erwartet. Laut The Crypto Times stieg der Erzeugerpreisindex im September um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und verstärkte die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen der Fed. Gemeinsam mit den Verbraucherpreisen aus dem September festigt sich damit das Bild einer hartnäckigen Inflation, was die Ethereum Prognose belastet. Danach folgte jedoch eine schnelle Gegenbewegung.

Am Freitagvormittag kletterte ETH um 4,2 Prozent auf rund 2.445 Dollar, im Tagesverlauf ging es sogar bis knapp 2.490 Dollar. Am Abend notierte der Kurs jedoch wieder bei etwa 2.410 Dollar und damit 1,7 Prozent unter dem Vortag. Insgesamt wurden ETH-Positionen im Wert von 73 Millionen Dollar liquidiert, davon entfielen gut 45 Millionen Dollar auf Wetten gegen den Kurs. Nach Angaben von crypto.news hatten Käufer den Bereich um 2.320 Dollar verteidigt, bevor die Erholung einsetzte. Der Widerstand liegt nun zwischen 2.500 und 2.550 Dollar, und erst ein Ausbruch darüber würde die Ethereum Prognose klar ins Positive drehen.

Rutscht ETH wieder unter 2.320 Dollar, drohen nach Einschätzung von Analysten weitere Zwangsverkäufe. Doch selbst eine positive Ethereum Prognose ändert wenig daran, dass der Spielraum begrenzt bleibt. Ein Anstieg von 2.410 auf 3.000 Dollar wäre ein Plus von gut 24 Prozent und würde dennoch rund 72 Milliarden Dollar an frischem Kapital erfordern. Bei einem Marktwert von fast 300 Milliarden Dollar bewegt sich der Kurs eben nur langsam, egal wie gut die Nachrichten sind. Genau deshalb fragen sich viele Anleger, wo es heute überhaupt noch eine so frühe Einstiegsphase gibt, wie Ethereum sie einst selbst geboten hat.

Wo die Ethereum Prognose an Grenzen stößt, setzt Pepeto mit echten Börsen-Tools an

Während Ethereum bei fast 300 Milliarden Dollar Marktwert um jeden Prozentpunkt kämpft, fließt sogenanntes Smart Money bereits in eine Vorverkaufsphase. Der Presale von Pepeto hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und große Wallets bauen ihre Positionen weiter aus, während gelistete Coins ihre Wochengewinne kaum halten können.

Pepeto ist ein Meme Coin mit echtem Nutzen, dessen Cross-Chain-Bridge Token über verschiedene Netzwerke hinweg verbindet. Dazu kommt PepetoSwap, eine dezentrale Börse, auf der Halter ohne Gebühren handeln können. Hinter dem Projekt steht derselbe Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Token ohne ein einziges Produkt bis auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar geführt hat. Wer nach Alternativen zu großen Coins sucht, bevorzugt inzwischen genau solche Projekte, und diese Mischung hat sogar Käufer angezogen, die während einer Korrektur sonst lieber abwarten.

Ethereum mag derzeit auf einem Niveau handeln, das viele Halter als günstig betrachten, doch Pepeto bietet eine Einstiegsphase, die große Coins seit Jahren nicht mehr ermöglicht haben. Der Presale verschafft eine frühe Position, die es bei gelisteten Token schlicht nicht mehr gibt. Weil echte Tools hinter dem Projekt stehen, hängt der Wert nach dem Start nicht allein vom Hype ab.

Für Sicherheit sorgt ein Audit von SolidProof, das den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Käufer auf einer geprüften Grundlage einsteigen. Mit 420 Billionen Token folgt das Angebot exakt der Struktur des ursprünglichen Pepe Coins. Da sich Pepeto noch im Vorverkauf befindet, liegt der Einstieg mit 0,000000188 Dollar weit unter den Kursen, zu denen gelistete Meme Coins heute gehandelt werden. Vor dem erwarteten Listing bei Binance füllt sich der Presale in einem Tempo, das darauf hindeutet, dass frühe Teilnehmer hier eine Position sehen, die der Markt am Listing-Tag höher bewerten könnte.

Fazit

Ob die Ethereum Prognose kippt, entscheidet sich an 2.500 und 2.320 Dollar. Langfristig bleibt der Ausblick positiv, doch bei fast 300 Milliarden Dollar Marktwert sind große Vervielfachungen kaum zu erwarten. Das Warten auf übergroße Gewinne bei gelisteten Coins hat schon viele Portfolios enttäuscht. Während der Markt noch streitet, füllt sich der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website weiter. Wer jetzt einsteigt, sichert sich einen Preis, der verschwinden dürfte, sobald das erwartete Binance-Listing die öffentliche Bewertung festlegt, und genau dort dürften die Listing-Gewinne entstehen. Diesen Einstieg zu verpassen, könnte zur Entscheidung werden, die viele Anleger in diesem Zyklus am meisten bereuen.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Ethereum Prognose?

Die Ethereum Prognose bleibt kurzfristig gemischt. ETH fiel nach einem Tageshoch von knapp 2.490 Dollar auf rund 2.410 Dollar zurück. Über 2.550 Dollar öffnet sich der Weg nach oben, unter 2.320 Dollar drohen weitere Liquidationen.

Was unterscheidet Pepeto von gelisteten Meme Coins?

Pepeto bietet die gebührenfreie Börse PepetoSwap und eine Cross-Chain-Bridge, geprüft von SolidProof, ein Binance-Listing wird erwartet. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.