XRP Kurs fällt am 16. Oktober auf 1,30 Dollar, doch Kleinanleger setzen massiv auf eine Erholung

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Der XRP Kurs ist am Freitag auf rund 1,30 Dollar gerutscht, nachdem überraschend hohe Inflationsdaten aus den USA den Kryptomarkt erschüttert haben. Innerhalb von vier Tagen wurden am gesamten Markt Positionen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen. Trotzdem wetten Kleinanleger auf Bybit fast viermal so oft auf steigende wie auf fallende Kurse. Die erfahrenen Profis auf denselben Börsen sehen die Lage jedoch völlig anders, und auch die ETF-Anleger halten sich spürbar zurück. Wer behält am Ende recht, und was passiert mit dem XRP Kurs, wenn die wichtige Unterstützung bei 1,25 Dollar fällt?

XRP Kurs zwischen Inflationsdruck, Bankpartnerschaft und schwächeren ETF-Zuflüssen

Auslöser des Rückgangs waren laut The Crypto Basic die US-Verbraucherpreise, die im September um 0,6 Prozent zum Vormonat stiegen. Die jährliche Inflationsrate kletterte damit über den Erwartungen auf 3,7 Prozent. Einen Tag später verstärkten die Erzeugerpreise mit einem Plus von 6,3 Prozent zum Vorjahr die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen. Der XRP Kurs rutschte daraufhin in Richtung 1,30 Dollar, während der Kryptomarkt binnen 45 Minuten rund 40 Milliarden Dollar an Wert verlor. Käufer verteidigten zwischenzeitlich 1,32 Dollar, doch am Abend notiert XRP wieder bei etwa 1,30 Dollar.

Unter Kleinanlegern liegt das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen auf Binance bei 2,70, auf OKX bei 3,26 und auf Bybit sogar bei 3,92. Die Smart-Money-Konten auf Binance und Bybit bleiben dagegen extrem pessimistisch. Der Analyst Ali Charts nennt 1,25 Dollar als nächste kritische Unterstützung. Gute Nachrichten für den XRP Kurs kommen von der Infrastruktur, denn laut Cryptonews bindet Cross River Bank den Ripple-Stablecoin RLUSD auf dem XRP Ledger in ihre Banksoftware ein. Fintechs wickeln damit Zahlungen in drei bis fünf Sekunden ab.

Die ETF-Zuflüsse schwächeln allerdings, denn im Oktober kamen bisher nur 13 Millionen Dollar hinzu, ein Minus von 79 Prozent gegenüber September. Damit fehlt dem XRP Kurs kurzfristig der starke Rückenwind großer Investoren. Hinzu kommt, dass die Liquidationen gerade jene Kleinanleger treffen, die mit Hebel und laufenden Gebühren auf eine schnelle Erholung setzen. Selbst ein gelungener Ausbruch würde bei einer Bewertung von gut 82 Milliarden Dollar nur moderate Gewinne bringen. Die eigentliche Frage ist deshalb, wo sich eine Kombination findet, die deutlich größere Sprünge überhaupt möglich macht.

Während der XRP Kurs schwankt, vereint Pepeto die seltenste Kombination vor einem Listing

Während Händler beim XRP Kurs auf jede Inflationszahl reagieren müssen, richten frühe Käufer ihren Blick auf ein Projekt, das noch vor seinem Listing steht. Pepeto vereint einen Mitgründer von Pepe, bereits funktionierende Börsenwerkzeuge und ein erwartetes Binance-Listing. Diese Kombination gehört zu den seltensten im Kryptomarkt und kann genau die Art von Rendite liefern, die für früh eingestiegene Wallets am größten ausfällt.

Mit PepetoSwap hat das Projekt eine Handelsplattform ohne Handelsgebühren gestartet. Dazu kommt ein Risk Scorer, der Smart Contracts auf Fallen prüft, bevor Käufer ihr Kapital einsetzen. Eine Cross-Chain-Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana kostenlos, sodass Token frei zwischen drei Blockchains wandern können. Alle Werkzeuge sind bereits live und lassen sich direkt auf der Projektseite überprüfen.

Genau deshalb zeigt das Kauftempo im Presale bislang kein Zeichen einer Abkühlung. Bisher sind mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar je Token und einem Gesamtangebot von 420 Billionen. Vertrauen schafft SolidProof, denn das Prüfunternehmen hat jede Zeile des Smart-Contract-Codes schon vor Beginn des Presales untersucht und keinerlei Mängel gefunden.

Wer bei XRP mit Hebel handelt, zahlt Gebühren und riskiert die Liquidation, während Pepeto-Käufer schon heute gebührenfrei tauschen können. Die Wallets im Presale wissen, was ein Listing bewirken kann. Meme-Energie und echter Nutzen treffen nur selten gleichzeitig aufeinander, oft nur einmal pro Zyklus. Diese Käufer haben sich entschieden einzusteigen, bevor die breite Masse bestätigt, was sie bereits sehen konnten. Genau die Lücke zwischen Presale-Preis und Listing-Preis brachte in früheren Memecoin-Zyklen die größten Renditen. Pepeto steht für diesen Moment, und jeder Tag im Presale lässt das Fenster für den Einstieg auf diesem frühen Niveau kleiner werden.

Fazit

Der XRP Kurs hängt an Inflationsdaten, ETF-Zuflüssen und der Marke von 1,25 Dollar. Pepeto bietet einen klaren Weg vom Presale zum erwarteten Listing. Mit gut 82 Milliarden Dollar Bewertung ist für XRP schon eine Verdopplung ein Kraftakt. Pepe-Mitgründer, laufende Börsenwerkzeuge und ein erwartetes Binance-Listing bilden die seltenste Kombination im Kryptomarkt. Wer beim XRP Kurs auf die US-Notenbank wartet, könnte die größte Presale-Chance dieses Zyklus verpassen, und die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass der Presale noch offen ist. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Presale-Preis, bevor das Listing diesen Abstand in die Rendite verwandeln könnte, die sich später viele gewünscht hätten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum ist der XRP Kurs diese Woche gefallen?

Der XRP Kurs fiel wegen einer Inflationsrate von 3,7 Prozent in den USA, die am Kryptomarkt 1,7 Milliarden Dollar an Liquidationen auslöste. Die wichtigste Unterstützung liegt nun bei 1,25 Dollar.

Welche Werkzeuge bietet Pepeto schon vor dem Listing?

Pepeto bietet mit PepetoSwap gebührenfreien Handel, einen Risk Scorer und eine kostenlose Bridge. Der Code ist von SolidProof geprüft, und die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com zeigt alle Produkte live.