Am kommenden Mittwoch legt Meta Quartalszahlen vor. Die Bank of America rechnet mit mehr Umsatz als der Markt, doch ein Vergleich mit US-Bundesstaaten frisst den Gewinn. Am Kaufvotum ändert das nichts. Die Bank of America geht mit Zuversicht in die Berichtssaison von Meta Platforms. Analyst Justin Post bestätigt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 810 US-Dollar, rund zehn Prozent über dem Kurs von 736,72 US-Dollar. Für das dritte Quartal erwartet er Erlöse von 63,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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