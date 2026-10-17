BERLIN (dpa-AFX) - BVB-Profi Konstantinos Karetsas hat sich beim 0:0 gegen Union Berlin am Sprunggelenk verletzt und droht mehrere Wochen auszufallen. Das Champions-League-Spiel am Dienstag beim aserbaidschanischen Club Sabah FK dürfte der Grieche definitiv verpassen. "Wir müssen schauen, inwieweit das etwas Ernsteres ist. Im Moment tut es mir für den Jungen Leid, der sicherlich seitdem er hier ist, nicht unbedingt von Glück geküsst ist", sagte Borussia Dortmund Trainer Niko Kovac nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie.

Der Grieche war erst in der 62. Minute für Maximilian Beier eingewechselt worden. Nahe der eigenen Torauslinie wollte er den Ball gegen Union-Kapitän Rani Khedira abschirmen, als ihn dieser unglücklich am rechten Knöchel traf. Der 18-Jährige ging sofort zu Boden und hielt sich vor Schmerzen den Knöchel, bevor er humpelnd und von Betreuern gestützt das Feld verließt.

"Er fühlt sich jetzt gerade nicht gut", berichtete Sportdirektor Ole Book. Sportgeschäftsführer Lars Ricken wollte über die Sprunggelenksverletzung hinaus keine konkretere Diagnose geben und verwies auf die Ergebnisse weiterer Untersuchungen.

Es ist der nächste gesundheitliche Rückschlag für Karetsas. Schon im Champions-League-Spiel gegen Villarreal war der Neuzugang wegen Kreislaufproblemen zusammengebrochen und mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Das darauffolgende Bundesliga-Spiel gegen Paderborn hatte der Teenager verpasst.

"Ich glaube, es ist noch im Hinterkopf. Das darf man alles nicht außer Acht lassen. Er ist noch nicht da, wo er davor war", hatte Kovac bereits vor Anpfiff gesagt./jrz/DP/zb