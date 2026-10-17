Ethereum Prognose: Warum ein Wal 53.000 ETH kaufte, während alle anderen verkauften

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Ein einzelner Wal tauschte in fünf Tagen Bitcoin gegen 53.095 ETH, während der Kurs am 17. Oktober auf $2.434 fiel. Tom Lee, Vorsitzender von BitMine, sprach am selben Tag bei CNBC von einem bevorstehenden Ausbruch. Der Fear & Greed Index zeigt Angst, und genau in diesem Moment stocken große Adressen ihre Positionen leise auf. Wer die Ethereum Prognose verfolgt, erkennt ein Muster, das sich in jedem Zyklus wiederholt, und die Daten sprechen eine klare Sprache. Dieser Artikel zeigt, was hinter dem Kauf der Großen steckt, welche Kursziele Analysten setzen und wo sich Kapital bereits leise bewegt, bevor die breite Masse davon erfährt.

Ethereum Prognose Oktober 2026: Was die Wal-Daten wirklich verraten

BitMine hält 6.028.946 ETH, das sind 4,9 Prozent des gesamten Angebots, laut CoinGabbar. Allein in der Woche zum 11. Oktober kaufte die Firma 12.532 ETH, der dritte Kauf in Folge nach 15.112 und 17.362 ETH in den Wochen davor. Die Firma kauft seit Juni 2025 in jeder einzelnen Woche und nähert sich ihrem Ziel von fünf Prozent des gesamten Angebots. Parallel tauschte ein einzelner Wal 53.095 ETH aus Bitcoin, und Morgan Stanleys ETF verzeichnete 20 Tage ohne Abflüsse. Ein Trader hält eine gehebelte Long-Position von 186,7 Millionen Dollar. Die großen Spieler steigen ein, während der Kleinanleger verkauft.

Tom Lee nannte diese Angst-Phase bei CNBC ein günstiges Risiko-Rendite-Verhältnis, weil Kryptowerte auf Unterstützungsniveaus zurückgefallen seien. CoinDCX setzt das Oktoberziel bei $2.550, in einer Spanne von $2.300 bis $2.650. Der Kurs prallte am 200-Tage-EMA bei $2.300 ab und erholte sich um $138. Die 50-Tage-EMA liegt bei $2.494. Ein Ausbruch über $2.650 öffnet den Weg Richtung $3.100. Wer das Muster kennt, sucht jetzt dort, wo sich das kluge Kapital als nächstes bewegt.

Pepeto: Der Presale mit Live-Börse, den die breite Masse noch nicht kennt

Die Ethereum Prognose lockt Milliarden in ETH, und die Renditen dort sind real, aber sie sind die langsame, sichere Art. Die schnelleren Gewinne entstehen eine Stufe früher, in Presales, die echte Werkzeuge liefern, bevor die Börsennotierung die Menge anzieht. Genau dort bewegt sich das informierte Kapital bereits jetzt, während die großen Medien noch über ETH-Kursziele diskutieren.

Pepeto betreibt einen Live-Risikoscanner, der 42 Prüfpunkte bei jedem Token testet, bevor ein Handel abgeschlossen wird. Jeder Token erhält eine Bewertung von 0 bis 100, und der Scanner stoppt Trades bei unsicheren Verträgen automatisch. Diese Art der Prüfung kostet bei anderen Anbietern Geld. Bei Pepeto ist sie kostenlos und bereits heute verfügbar.

Die Börse PepetoSwap erhebt 0,00 Prozent Swap-Gebühren. Ein Trade über $1.000 kostet bei Uniswap $3, derselbe Trade kostet bei PepetoSwap nichts. PepetoSwap unterstützt Market-, Limit- und DCA-Orders mit aktiviertem MEV-Schutz und wurde mit einem täglichen Volumen von $50 Millionen in Testphasen geprüft.

Der Presale hat über 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt, bei einem aktuellen Preis von $0,000000188 pro Token. Die Sicherheit des Presales wird dadurch gestärkt, dass SolidProof den gesamten Code und die KYC-Verifikation geprüft und bestätigt hat, bevor der Presale startete, womit die größte Gefahr beseitigt wurde, die neue Token in der Regel scheitern lässt. Der Gründer des originalen Pepe Coins hat dieses Projekt ins Leben gerufen. Ein Entwickler, der zuvor bei Binance gearbeitet hat, baut den Code.

Eine Binance-Notierung rückt näher, und Analysten sehen bei Pepeto ein Vervielfachungspotenzial, das große Coins bei ihrer Marktkapitalisierung nicht mehr bieten können. Jede Phase endet durch einen Timer oder ein Ziel, und der Preis der nächsten Phase ist höher. Wer jetzt zum aktuellen Presale-Preis kauft, sichert sich den größten Abstand zum Notierungskurs.

Fazit: Wer jetzt einsteigt und wer nur zuschaut

Die großen Wallets kaufen ETH in der Angstphase, und jeder vergangene Zyklus zeigt dasselbe: Wer sich während der Angst bewegt hat, erzielte die Gewinne während der Erholung. Über 10,38 Millionen US-Dollar kamen von Käufern, die die Tools geprüft, das Audit gelesen und gehandelt haben, bevor die Masse auftauchte. Die Börsennotierung ist die Linie, die den Gewinner vom Zuschauer trennt, denn nach dem Listing kauft niemand mehr zum Presale-Preis. Wer heute die offizielle Pepeto-Website öffnet, kauft zu einem Kurs, den es morgen nicht mehr gibt.

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Häufig gestellte Fragen

Wohin bewegt sich der ETH-Kurs im Oktober 2026?

CoinDCX setzt das Ziel bei $2.550, in einer Spanne von $2.300 bis $2.650. BitMine kauft weiterhin jede Woche ETH und hält 4,9 Prozent des gesamten Angebots.

Warum beobachten Trader Pepeto neben der ETH-Rallye?

Der Presale-Preis liegt weit unter dem erwarteten Notierungskurs, und Analysten sehen Vervielfachungspotenzial nach dem Listing. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.