Futures-Optionen auf den DAX: So geht es jetzt in die Praxis

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Teil 1 verpasst? Kein Problem: Sehen Sie sich jetzt die Aufzeichnung an - und seien Sie am Montag bei Teil 2 der Webinarreihe mit Optionsprofi Markus Herfert live dabei.

Futures-Optionen gelten für viele Trader als der nächste Schritt nach klassischen Aktienoptionen. Doch bevor Strategien auf DAX, Gold oder S&P 500 umgesetzt werden können, müssen die Besonderheiten der zugrunde liegenden Futures verstanden werden. Genau hier setzte Teil 1 unserer dreiteiligen Webinarreihe "Futures-Optionen: Vom Fundament zu den Weltmärkten" an.

Hier können Sie sich die Aufzeichnung von Teil 1 ansehen:

Markus Herfert erklärt im Auftakt zunächst, was einen Futures-Kontrakt überhaupt ausmacht und warum Futures weit über klassische Aktienindizes hinausgehen. Auch Gold, Öl, Weizen oder Mais lassen sich über entsprechende Kontrakte direkt abbilden. Damit eröffnet sich Tradern ein wesentlich breiteres Spektrum an Märkten als allein mit Aktien.

Besonders spannend ist der Vergleich mit dem Aktienhandel: Viele liquide Futures sind 23 Stunden am Tag und fünf Tage pro Woche handelbar. Dadurch können Trader beispielsweise auch außerhalb der klassischen US-Börsenzeiten auf Marktbewegungen reagieren oder Positionen absichern. Gleichzeitig zeigt Herfert, warum Liquidität, unterschiedliche Kontraktgrößen und insbesondere die jeweiligen Multiplikatoren unbedingt verstanden werden müssen, bevor eine Position eröffnet wird.

Doch die Grundlagen waren erst der Anfang. Am Montag, 19. Oktober 2026, um 19:00 Uhr geht die Webinarreihe in die zweite Runde - und jetzt wird es noch praktischer.

Teil 2: Europa im Fokus - DAX, Eurex & Futures-Optionen in der Praxis

Nach dem Fundament rücken nun die europäischen Futures-Märkte und die Eurex in den Mittelpunkt. Bereits in Teil 1 kündigt Herfert an, dass es im zweiten Webinar konkret an die Eurex geht - unter anderem mit Blick auf den DAX-Future. Die US-Produkte folgen anschließend im dritten Teil der Reihe.

Wie unterscheiden sich die europäischen Kontrakte? Welche Rolle spielen Margin, Liquidität, Laufzeiten und Kontraktgrößen? Und wie lassen sich Futures-Optionen für abgesicherte Strategien einsetzen? Schon im ersten Teil zeigt Herfert, dass eine abgesicherte Optionsstrategie die Margin-Anforderungen deutlich verändern kann - ein Thema, das er für den zweiten Abend ausdrücklich zur weiteren Vertiefung ankündigt.

Wer Teil 1 gesehen hat, kennt jetzt das Fundament. In Teil 2 geht es an die Umsetzung. Erleben Sie live, wie Futures-Optionen auf europäischen Märkten eingeordnet werden, worauf Trader bei der Auswahl der passenden Kontrakte achten sollten und welche Besonderheiten der Handel an der Eurex mit sich bringt.

Montag, 19. Oktober 2026 | 19:00 bis 20:00 Uhr

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